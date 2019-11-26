【區議會選舉】光頭Sir疑「炒車」稱區選有57%廢票　關Excel事？

區議會選舉結果塵埃落定，建制陣營重挫已成定局，在內地爆紅的香港「光頭警長」劉澤基昨(25日)於微博聲提出全港重新點票，所持的「理據」是聲稱有57%廢票。 政府在區議會選舉Facebook專頁今發帖澄清純屬謠言，「只要把1090位候選人的得票相加，便知道有效票是多少，所有數字都是公開、透明的」。另有專門查證假消息的facebook專頁亦發帖，估計「光頭警長」應不諳Excel的操作，導致「炒車」。

「光頭警長」昨於其微博指稱「全港所有候選人總得票約1,253,647，但全港總投票人數係2,943,842人，仲有160幾萬票去咗邊？超過57%票係廢票？」

劉的言論隨即於網路世界熱議。今日，區議會選舉Facebook專頁亦發帖澄清「不要輕信謠言」，列明今次總投票人數為2,943,842人，候選人總得票2,931,745，「只要將1,090位候選人的得票相加，便知道有效票是多少，所有數字都是公開、透明的。請勿胡亂製造謠言」。

區議會選舉Facebook專頁發帖澄清純屬謠言。

有專門查證假消息的facebook專頁亦發帖，估計「光頭警長」應不諳Excel的操作，才會得出候選人總得票為1,253,647這個數字。

根據選舉事務處官方網站，會詳細列明各參選人的得票，並於當選人的所得票數後附加「*」，以資識別。若把相關資料存入Excel運算，當選人、即有「*」的總得票為1,253,647，而無「「*」的候選人總得票為1,678,098，合共2,931,745票。這與區議會選舉Facebook專頁提供的數字一致。

