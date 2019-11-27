【區選2019】「帝怡」撞區引攬炒民主黨捱轟　胡志偉承諾不再發生

區議會選舉日前落幕，民主派取得388席大勝，惟因「撞區」問題令泛民部分選區失利，其中沙田「帝怡」選區，民主黨劉青與沙田區政謝潔泳「撞區」情況至投票日仍未解決，最終謝潔泳取得1,666票，敗予1,923票的民建聯林港坤，令民主派無法在沙田全取41席。 選舉過後，沙田區泛民中人及街坊對相關情況極為不滿，開票當晚，大批街坊在點票站內狙擊劉青。民主黨主席胡志偉在選舉翌日形容，該黨就事件取得深切教訓，並會作出檢討。不過區政成員、沙田區議員黎梓恩對胡志偉的解釋不滿意，促民主黨向公眾交代為何推薦劉青出選，又對自己作為現任區議員無法保護謝潔泳感抱歉。 胡志偉今天（27日）接受查詢，他坦言明白沙田區的朋友有情緒和怨氣，他承諾以後會就這些情況「揸得更嚴」、「睇得更仔細」，保證在他擔任黨主席的期間，不會再容許相關情況再發生。

民主派沙田奪40席 僅帝怡落敗

民主派雖然大勝，但「撞區」問題在多個選區出現，有選區在「撞區」的情況下，民主派仍高票當選，但有選區卻因「撞區」而攬炒，沙田「帝怡」選區就是「攬炒」的例子。

區政成員、沙田區議員黎梓恩的助理謝潔泳於2018年11月在帝怡區開展社區工作，協助碩門邨二期入伙，12名沙田區議員在今年9月發聲明，指謝潔泳較早落區，選民亦傾向支持年青人服務社區，認為應由謝潔泳代表民主派於「帝怡」選區。

民主黨新界東立法會議員林卓廷當時發聲明反駁，指該黨早於2018年10月已通知民主動力有意派員參選，今年5月正式獲民主動力確認取得帝怡選區的參選權，又指區政聯盟9名區議員退出民主黨後，民主黨亦沒有派人到該黨有優先權的選區對選，籲黎梓恩及謝潔泳停止「撞區」對選。沙田區政及後提出舉行初選，不過最終未能協調。

最終，取得民主動力推薦的劉青取得830票，謝潔泳則取得1,666票，二人票數共有2,496票，不過仍不敵1,923票的民建聯林港坤，令民主派在沙田無法全取41席。

黎梓恩指很多居民不滿撞區 要求再交代

黎梓恩直指，「沙田好多人都好嬲（撞區）」，又指不滿意胡志偉選舉翌日的解釋，直言：「叫佢哋（民主黨）落去帝堡城，睇下啲居民滿唔滿意）」，他認為民主黨要再次交代為何推薦劉青出選。

在部分選區，即使泛民「撞區」，但選民仍能明智地「棄保」，為何有關情況無法在「帝怡」發生？黎梓恩指出，當區較多私樓，居民聯繫較弱，「好多人唔知咩事，見到民主動力推薦就投（劉青），最終集體炒車」。

胡志偉形容沙田撞區事件是一次深切教訓，坦言明白沙田區的朋友有情緒和怨氣，承諾以後會就這些情況「揸得更嚴」。(資料圖片/高仲明攝)

胡志偉：日後「揸得更嚴」、「睇得更仔細」

胡志偉今天接受查詢時指，事件反映民動協調機制有檢討之處，解釋該黨是次推薦劉青出選，是因民主動力根據機制，將當區優先權交予民主黨，故令劉青成為民動推薦的參選人。

胡志偉再次形容事件是一次深切教訓，坦言明白沙田區的朋友有情緒和怨氣，又說自己無辦法「睇晒所有細小選區發生乜事」，他承諾以後會就這些情況「揸得更嚴」、「睇得更仔細」，保證在他擔任黨主席的期間，不會再容許相關情況再發生。他續指，今次反修例運動中，團結是最大的武器，需盡一切努力團結和協作，「希望大家喺困難面前，再同努力！」

將青力二人撞區仍大勝 「居民識揀想要乜嘢區議員」

不過西貢區，將軍澳青年力量兩名參選人與民主派撞區，惟二人仍能在彩健和景琳大勝。其中彩健區，將青力陳緯烈以4,265票，擊敗現任建制派區議員何民傑，而將軍澳民生關注組派出黃炳雄參選，僅取得434票。將青力另一成員張偉超與民主黨林咏然撞區，最終張偉超取得4,265票大勝，擊敗取得3,223票的民建聯温啟明，取得民主動力推薦的林咏然只取得788票。