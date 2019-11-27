【區議會選舉】質疑選舉過程公平性　蔣麗芸擬舉辦投票問題申訴會

區議會選舉已在11月24日舉行，各區選舉主任已公布結果。今屆選舉前的反修例風波引發全面而激烈的競爭，過程受到各方高度關注，相關的投訴亦大增。 立法會議員蔣麗芸計劃舉行投票問題申訴會，有意邀請政府官員出席。

蔣麗芸計劃在11月29日舉行投票問題申訴會。

稱投票日大排長龍影響長者投票意欲

今次選舉非建制派奪得全港約85%民選區議員席位，建制派得票大減。不少建制派抱怨選舉不公，有建制派辦事處接連被縱火、入內搗亂及破壞，候選人擺街站時亦被人搗亂、滋擾和破壞競選工作，亦有支持者表示不敢去投票。

蔣麗芸指，投票日大排長龍影響長者投票意欲，又稱用身份證副本可以投票，另外亦有市民表示自己領取選票時已經「被投票」等，又稱早上大排長龍及黃昏已經沒有人排隊，兩段時間累計人數卻差不多，引起大量質疑。

指建制支持者無法進場觀看點票

她又表示，投票完結後點票過程為人詬病，稱有候選人投訴點票場中站滿反對派支持者，建制支持者無法進入觀看，亦有出現覆檢廢票而建制候選人反勝的情況，事後引起大量對選舉公平性的質疑。

就住選舉爭議，蔣麗芸計劃在本周五（29日）下午於立法會舉行投票問題申訴會，將邀請政府官員出席。

民建聯主席李慧琼（中）表示，收到很多居民投訴指選舉不公平不公正，包括代理人和參選人無法安全進入監票、有居民投訴被投票等。（吳倬安攝）

李慧琼指收到很多選舉不公的投訴

民建聯主席李慧琼表示，收到很多居民投訴指選舉不公平不公正，包括代理人和參選人無法安全進入監票、有居民投訴被投票，認為這些都是好嚴肅的指控，又指相關訊息非常多，希望若有市民有相關資料和證據，令選舉出現不公，可以把證據交予民建聯，有部分已經交予政制及內地事務局要求核實，有些已交由律師團隊處理，若有足夠證據會從法律途經認真嚴厲跟進。

稱有投訴指有人投票後再排隊

蔣麗芸表示，不斷收到市民投訴，稱收到市民指投票前已被刪去名字，不只支持建制派的市民，也有其他選民出現有關問題，又稱有很多市民看到有人投票後又再排隊，要求當局重視。

葛珮帆表示，選舉由開始已是不公平、不公正，當天不斷收到投訴，老人家指有年青人不斷排隊，該黨當天已多次向政府反映，她認為長者排隊等一兩小時才可投票是不可能，等同剝弱長者投票權。她指出，若有足夠證據，該黨會提出選舉呈請。

今屆區議會選舉有不少爭議，當中涉及問題票，藍田就是因點票問題至25日下午1時才宣布結果，但候選人與居民並未滿意當中的過程及結果，耳暴警察一度進駐點票站。（藍田候選人馮德森fb圖片）

多區有爭議 非建制藍田等區反勝為敗

事實上，今屆區議會選舉部份選區問題存在爭議，建制及非建制雙方都各有不滿。最後一個公布結果的選區藍田，要到25日下午1時才公布結果，工聯會簡銘東以4,080票勝出，較對手馮德森多50票。

該選區首輪點票時，馮德森以超過10票勝出，但由於有超過100張問題票，足以影響結果，票站主任重新點票，並接納部份蓋章在候選人頭像或所屬黨派標誌之上，引起場外街坊不滿，一度鼓譟，其後防暴警隊進場。

類似情況在青衣盛康選區亦出現，首輪點票非建制派趙寶琴以3,259票朕過民建聯的梁嘉銘3,180票，其後計算問題票之後，梁嘉銘得票反超趙寶琴114票。

南昌中亦在第一次點票時出現超過150張問題票，非建制派的林倩同得到1,501票，高於民建聯劉佩玉的1,500票。但重新點票之後劉佩玉得到1,640票，反超林倩同的1,538票。