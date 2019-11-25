【區議會選舉】田北辰：建制派須反思是否盲撐政府　做好監察角色

區議會選舉投票率高達7成，為香港各類選舉史上投票率最高的一次選舉。同時，民主派陣營取得壓倒性大勝，建制派大敗。原為「雙料議員」的實政圓桌、立法會議員田北辰於荃灣愉景選區落敗，不能成功連任。 他今（25日）早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，昨日中午已料到落敗，不少選民以選票「懲罰」建制派，認為建制必須反思以後是否「政府做咩都支持」，強調未來應做好監察政府的角色。 至於成功於和富選區連任、工聯會立法會議員郭偉強則於港台節目《千禧年代》時提到，自己只是「險勝」，事前亦預料建制派選情未必樂觀，相信需時研究、反思路線。

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實政圓桌的田北辰於荃灣愉景選區落敗，他表示選區投票率達八成，較上屆增加三成，大部分新增選票由對手獲得。他的得票雖比上屆稍增，惟坦言早於中午已料到敗選。他形容，高呼「五大訴求」的對手「空降，冇做過嘢」，而自己只支持獨立調查委員會、撤回修例，並不支持另外三大訴求，故被選民「懲罰」。

田：盲撐政府料未來選舉更慘敗



他指，反修例運動喚醒了年輕人，利用選票發表反對聲音。對於建制派大敗，他認為政府需負最大責任，建制派亦須反思以後是否仍無條件支持政府，「如果建制派一開始唔支持《逃犯條例》修訂，就唔會有今日，如果繼續盲目支持政府，恐怕未來喺選舉方面會更加傷亡慘重。」他說，有支持他的選民向其反映，質疑建制派為何不做好監察政府的工作，認為建制派未來應做好這方面工作。

東區和富選區、工聯會立法會議員郭偉強險勝，成功連任。（資料圖片）

出選東區和富選區的工聯會立法會議員郭偉強則保住議席，成功連任。他出席港台節目《千禧年代》時提到，自己只是險勝，過程艱辛。對於建制派大敗，他坦言已有預料，雖做了很多民生工作，但仍避不過政治風浪，形容「風浪比2003年更大」，工聯會派出62人參選，只有4人勝出。他認為，政府過去數月針對民生訴求的回應緩慢，令支持政府的力量難以集中。他又直言，經過是次選舉，相信需時研究、反思路線。