【區議會選舉】聶德權：不予點算選票共1.2萬張　較去屆少近半

區議會選舉於周日（24日）完成投票，周一（25日）完成所有點票過程，民主派取得388席大勝。選舉過後，大敗的建制派稱選舉不公，民主派亦稱部分選區的點票過程出現極大錯漏。 政制及內地事務局局長聶德權今天（28日）在立法會就《2019年選舉法例(雜項修訂)條例草案》恢複二讀作總結發言，對於有區選參選人指重點後致結果逆轉，聶德權指票站主任會把問題票分開處理，經過處理問題票後，最終票數才可作實，「所以呢個過程可惜有啲誤會，或者掌握唔清楚。」 聶德權又指，今屆有約294萬人投票，不予點算選票只有1.2萬張，佔總票數0.41%，去去屆比較，共146萬人投票，但有21,400張不予點算選票，佔總票數1.49%，今次同類選票明顯較少。

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重點後結果逆轉？ 聶德權：問題票要分開處理

立法會昨天（27日）恢複二讀辯論《2019年選舉法例(雜項修訂)條例草案》。不過民建聯、工聯會、經民聯等建制政黨紛紛炮轟區選不公，聶德權今日在總結發言時回應。

聶德權指出，今屆區議會選舉大體上順利舉行，選管會將小心聆聽意見，並於3個月內向行政長官就選舉提交報告，及提出建議完善安排。聶又指，是次選舉票站涉及約600個，工作人員超過2萬個，場地限制、票站人員訓練、票站操作指引等有改善空間。

區議會選舉塵埃落定，民主派取得絕大多數議席。（資料圖片）

對於建制派指有年青人重覆排隊，影響長者投票。聶德權指出，今屆投票人數高，上午的投票人數比去屆超過1倍。至於行動不便的長者是否應分開排隊？聶指當天在票站內，按身份證字頭分發票枱，若有發票枱無人排隊，長者等選民可在進入票站後，可馬上前往無人排隊的發票枱取得選票。聶德權又指，若長者、殘疾人士在輪候投票時需休息，票站職員會安排他們先休息，當輪候到他們時，才到發票枱取票。

今屆有約294萬人投票，聶稱不予點算選票只有1.2萬，佔總票數0.41%，較去屆比較，共146萬人投票，但有21,400張不予點算選票，佔總票數1.49%。根據選管會文件，不予點算選票的定義包括選票沒有填劃所投選的候選人、選票並非以所提供的印章填劃、 選票正面批註 「損壞」字樣、選票正面批註「重複」 字樣、選票正面批註 「未用」字樣，以及選民投選超過1名候選人。