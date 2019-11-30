【逃犯條例】逾千人黃大仙慶祝民主派奪區議會全部議席

本周日（24日）區議會選舉中，民主派在17個區議會取得過半數議席而奪得控制權，當中黃大仙區25個席位盡入民主派參選人手中。有網民今晚（30日）發起黃大仙「祝捷會」，晚上8時逾百人在黃大仙廣場聚集，當中不乏長者及年輕人。 祝捷會在晚上8時15分開始，參加者高叫「光復香港，時代革命」等口號，氣氛高漲。其後大會着在場人士默哀一分鐘，紀念在事件中死傷的人。在場人士打開手掌，重申「五大訴求，缺一不可」，約有千人出席。

晚上8時，過百人在黃大仙廣場聚集，出席區議會選舉祝捷會。（羅君豪攝）

22名候任區議員到場

集會主持人稱，今晚有22名候任區議員到場。各準區議員逐一上台答謝街坊支持，部分議員發言。

翠竹及鵬程區候任區議員尤漢邦說，抗爭不是為了選舉，而選舉是為了抗爭，作為區議員必須努力，「直至爭取到五大訴求同解散警隊。」竹園南區候任區議員許錦成說，準區議員清楚知道自己的重擔，會做好抗爭及工作，不辜負眾人期望。竹園北區候選區議員鄭梓健呼籲街坊在未來四年不要浪費時間，要多關注社區。

瓊富區候任區議員莫嘉嫻說，真正的公義、自由、民主仍未在本屆區選完全彰顯，她呼籲大家不要放棄剩下40%「藍絲」選民，「要令佢哋由藍變黃！要全港人都投下不滿政府嘅一票！」

晚上8時，過百人在黃大仙廣場聚集，出席區議會選舉祝捷會。（羅君豪攝）

胡志偉寄語準區議員：做好橋樑

民主黨主席胡志偉以「街坊」身份上台發言：「區議員做閒無用㗎，做莊先有用！」他指出，區議員最大功能是「做橋樑」，而現階段首先要做好蒐證，成立「黃大仙調查委員會」，追究警暴。他續說，區議員功用「可大可小，創意無限」，期望非建制派能在下屆區選全取452個議席。

晚上9時左右，大會進行「切燒豬」環節。主持人稱：「要感謝黃大仙庇佑街坊，希望大仙能繼續保佑港人。」台下群眾不斷高呼：「小鳯姐！」

其後，主持人說群眾可「自由活動」直至晚上10時，又邀請街坊上台吃燒豬。台下有人開香檳，更弄濕了記者的攝錄機，現場氣氛甚為熱烈。期間大會播放《喜氣洋洋》、《不死傳說》、《煲底之約》等歌曲，群眾追逐嬉戲，猶如在廣場舉行派對。

晚上10時，大會再次播放《願榮光歸香港》，主持人宣布祝捷會結束，並呼籲群眾明天參與遊行。群眾數度高呼「聽日見！」後，徐徐地散去。

晚上8時，過百人在黃大仙廣場聚集，出席區議會選舉祝捷會。（羅君豪攝）

街坊：民主派贏全部議席 好自豪！

居於慈雲山的朱小姐稱，「黃大仙贏晒全部議席，好開心呀，因為今次區選等同公投。」她又說，對投票結果感到意外，因區內有不少基層及長者居住。「依家身為黃大仙人覺得好自豪！周圍話畀人知我住黃大仙啊！」

她期望候任區議員黃逸旭上任後能「搞好個社區」，其中改善交通配套尤為重要。「區內老人家多，唔好成日要佢哋排隊，屋邨接駁黃大仙站嘅37m小巴少到一個點，條隊成日打幾個蛇餅。」她續說，早前在慈雲山中心興建的天橋「好廢，無人行」，希望區議員以後在落實動工前，能詢問居民意見。她亦坦言，最希望區議員能「喺立法會起到作用」，制衡政府及建制派議員。