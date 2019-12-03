【逃犯條例】區選後暴力場面再現　林鄭：對經濟復甦機會潑冷水

區議會選舉結束後的首個周末，各區遊行示威期間依然爆發警民衝突，社會氣氛仍然緊張。特首林鄭月娥今早（3日）表示，早前期盼在區議會選舉前後得寧靜可以持續下去，但可惜過去周末仍出現堵路、縱火等暴力場面，為本來有望復甦經濟的機會「潑下冷水」。 對於律政司司長鄭若驊何時復工，林鄭稱對方目前仍在休病假中，不欲多談其私隱。

林鄭月娥指，暴力場面為經濟復甦潑了冷水。（張浩維攝）

邀專家學者加入「獨立檢討委員會」

區議會選舉後的首個周日，港島和九龍區三項遊行均獲警方不反對通知書，惟九龍區遊行仍然爆發激烈警民衝突。林鄭月娥出席行會前被問及此事，她稱原盼望區選前後的平靜環境能夠持續下去，並非只為了讓區選順利舉行，但在剛過去的周末，仍然出現暴力事件，包括出現堵路、縱火和投擲汽油彈等行為，雖然警方已經十分克制，但仍無可避免地需要以催淚彈驅散。

她認為，暴力場面再次出現，為本來有望復甦的經濟機會「潑下冷水」，林鄭希望暴力場面能夠盡快停止。對於民間提出「五大訴求」，她稱已多次回答，目前沒有新的補充。

至於為何不成立獨立調查委員會徹查反修例風波，她稱政府正籌備成立「獨立檢討委員會」，邀請社會領袖、專家學者就近月的社會事件，箇中的深層次問題作分析及提供建議，不單是檢討社會現象，而是背後潛藏的問題。她又說，目前監警會亦已展開近五個月的調查，相信由監警會完成整查報告是最適當的做法。

律政司司長鄭若驊上月14日在倫敦跌倒受傷半個月後仍未復工，林鄭稱鄭若驊目前仍在放病假，未有回應鄭是否已返香港，亦不便透露她的私隱。