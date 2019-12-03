林鄭斥人權法案無理：港人邊方面自由受磨損？　民主黨批視而不見

美國總統特朗普日前簽署《香港人權與民主法案》，法案正式生效，特首林鄭月娥今早（3日）回應時表示，特區政府對有關法案表示強烈反對，認為完全無必要、無理據，反問「香港市民邊方面自由受磨損」，「我們有傳媒採訪自由、有參與集會示威遊行、我們有宗教自由，好多方面都享有高度自由」。 民主黨立法會議員林卓廷批評，林鄭月娥的說法是對近月在反修例運動中，示威者自由人權被侵蝕的情況視而不見；該黨議員尹兆堅則指，林鄭以一貫態度怪責抗爭者，認為當局一日不以追究「警暴」及向官員問責為起點，社會狀態都不會回復正常。

林鄭月娥。（張浩維攝）

林卓廷：傳媒採訪不時遭警方驅趕

林鄭月娥今早出席行政會議前回應美國通過《人權法案》，批評是無理據、無必要，重申香港人權自由受到《基本法》保障，記者享有採訪自由、港人有集會遊行等，更反問港人哪一方面自由受磨損，並對外國透過自身法例干預本港事務感到遺憾。

民主黨立法會議員林卓廷批評，林鄭的說法是對反修例運動以來，種種侵害港人自由人權的例子視而不見。他指出，傳媒在採訪反修例運動時不時受打壓，遭警方以武力傷害及驅趕，甚至是被拘捕；有示威者在沒有犯法的情況下，可能只是與警方有爭拗，就無原無故地被拘捕及使用過分武力對峙，同時亦有不少遊行集會的申請被警方拒絕。

林卓廷說，種種侵犯人權自由的情況，一直都未有得到改善，反而是變本加厲，使香港的自由人權不斷倒退，《禁蒙面法》更加是其中一個很惡劣的例子，他擔心林鄭會繼續以這樣的態度看待香港的嚴峻的社會矛盾，令情況繼續惡化。

民主黨林卓廷批評林鄭月娥對人權自由被侵蝕視而不見。（李偉欣攝）

政府應公布鄭若驊休假日數

另一民主黨議員尹兆堅表示，林鄭在回應周末的警民衝擊事件時，一貫地使用怪責抗爭者的態度，沒有考慮抗爭者走上街頭原因，形容林鄭是為社會局勢「撲火」，「越撲越火」。他擔心政府再不回應社會訴求，不追究「警暴」及向官員問責，社會都不會回復正常。

至於律政司司長鄭若驊仍在放病假，林卓廷表示，因傷休假是她作為政府僱員享有的勞工權利，但由於她身居要位，政府應讓市民知道她休假理據、放多少天病假，因本港正經歷重大社會事件，有數以千計的抗爭者被拘捕，可能會遭受檢控，鄭若驊作為律政司的首長，有責任盡快返到崗位。他認為若鄭若驊病假太長，當局是否需要考慮找人接替，認為林鄭不能以私隱為由蓋過公眾利益。

早前有大批示威者持美國國旗，到美國領事館籲美國關注香港情況，並支持美國國會通過《香港民主及人權法案》。（資料圖片）

議會陣線區諾軒表示，真正「潑冷水」的是林鄭月娥，因為她一直沒有回應「五大訴求」；同屬議會陣線的陳志全則指，林鄭以私隱為由拒絕透露鄭若驊何時復工，令人匪夷所思。