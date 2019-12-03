中央盛讚澳門立23條意有所指？　劉兆佳：督促香港維護國家安全

「紀念澳門特別行政區基本法實施20周年座談會」今早（3日）在北京舉行，全國人大委員長栗戰書、國務院副總理韓正、國務院港澳辦主任張曉明等人出席。 栗戰書、張曉明發言時，先後提及澳門順利完成《基本法》第23立法、主動在立法會選舉法修改法案中增加「防獨」條款、及時完成國歌法本地立法。上述工作正好是香港目前仍未做到的，自然引來關注以上發言是否「指桑罵槐」，暗指香港工作做得不足？ 全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，中央政府從來不需用到指桑罵槐手法，因為以澳門為藍本督促香港貫徹落實「一國兩制」、維護國家安全、反對外部勢力介入，從來都是中央的港澳政策重要一環。在目前香港的「特大動亂」中，中央再有高層級的官員發言，劉兆佳認為這是進一步確立中央維護香港穩定的決心。

劉兆佳。（資料圖片）

中央多次對「一國兩制」缺失表不滿

栗戰書在座談會發言時表示，澳門要以《基本法》第23條為重點，圍繞禁止和懲治任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央政府等嚴重危害國家安全的行為和活動，完善有關法律制度和執行機制，堅決防範和遏制外部勢力干預澳門事務，以及進行分裂、顛覆、滲透和破壞活動，亦要建立和強化特區維護國安任務的執法力量。

張曉明則提到，澳門特區政府和社會各界牢固樹立「一國」意識，旗幟鮮明維護中央對澳門的全面管治權，「積極履行維護國家主權、安全、發展利益的憲制責任。」他又引述國家主席習近平指，澳門在貫徹落實「一國兩制」方針和《基本法》、維護國家安全和統一方面樹立了榜樣。

劉兆佳指出，在中央研判中，澳門從來都是「一國兩制」的實施典範，而香港在實行過程中有嚴重不足，尤其近日香港出現特大的動亂，顯示香港實行「一國兩制」上有所缺失，「中央多年以來，都對此表示過失望和不滿，連指桑罵槐都不需要。」

在早前的四中全會中，中央已重申絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線的行為，任何分裂國家、危害國家安全的行為，堅決防範和遏制外部勢力幹預港澳事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，劉兆佳指，這些原則會一直延續下去。

在近日香港出現亂局、美國實施《香港人權與民主法案》之際，中央再有高級別官員就港澳事務發言，劉兆佳認為是進一步展示中央對香港事務的決心，反對外部勢力干預、維護國家安全及撥亂反正，不會有所畏懼。

澳門基本法實施20周年座談會於北京人民大會堂舉辦。（官方照片）

預期中方反制美國措施陸續有來

此外，《香港人權與民主法案》生效後，中方隨即對美國開展反制措施，現時已公布的包括暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，同時對「美國國家民主基金會」、「美國國際事務民主協會」、「美國國際共和研究所」、「人權觀察」、「自由之家」非政府組織實施制裁。

劉兆佳指出，這些措施只是中方的第一輪行動，預期其他措施將陸續有來。他認為，香港社會大眾和媒體不應忽視這些行動的戰略意義。