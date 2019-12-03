栗戰書：不得以特別行政區高度自治權對抗中央管治權

為慶祝澳門回歸祖國20周年，全國人大常委會辦公廳於今天（3日）上午在北京人民大會堂舉行紀念中華人民共和國澳門特別行政區基本法實施20周年座談會。全國人大常委會委員長栗戰書出席會議，並發表講話。 栗戰書在講話中表示，澳門要嚴格依照憲法和澳門基本法實施治理，不能將中央對澳門特別行政區擁有全面管治權和中央授予澳門特別行政區高度自治權對立來看；他又指出，澳門要繼續建立健全維護國家安全的制度機制，而在「一國兩制」實踐中，維護國家安全就是要堅守習近平強調的「三條底線」。

栗戰書說，正確認識中央的權力，認同中央和特別行政區的關係是單一制國家之內中央和地方的關係，這是準確實施澳門基本法的前提；全面貫徹落實澳門基本法，既要充分尊重中央的權力，又要正確行使特別行政區的高度自治權，使兩者有機地結合起來，統一於「一國兩制」事業的創造性實踐。

全國人大常委會辦公廳於今天（3日）上午在北京人民大會堂舉行紀念中華人民共和國澳門特別行政區基本法實施20周年座談會。（網絡圖片）

栗戰書指出：「中央對澳門特別行政區擁有全面管治權，要堅持維護中央的權威，不得損害國家的主權、安全、發展利益，更不得以特別行政區的高度自治權對抗中央的管治權。在特別行政區，不存在一個脫離憲法的憲制，也不存在一個脫離憲法的法治。」

栗戰書表示，回歸20年來，澳門全面貫徹實施了澳門基本法的各項規定，正確認識並妥善處理「一國」與「兩制」的關係，使中央的權力與特別行政區的高度自治權在「一國兩制」架構內有機結合、有效運行。

栗戰書讚揚澳門高度重視在全社會牢固樹立國家民族觀念，廣泛地開展愛國愛澳教育。他又強調，只有切實維護國家主權、安全、發展利益，才能保持澳門的長期繁榮穩定。他說，堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，是澳門繁榮穩定的根本。他又強調，澳門「在兩個特別行政區中率先落實基本法第二十三條規定的憲制責任」、主動修訂立法會選舉制度，增加「防獨」條款等。

栗戰書說，澳門特別行政區充分認識到融入國家發展大局的現實需要和戰略意義，充分發揮「一國之利、兩制之便」的制度優越性，將「一國兩制」的制度優勢轉化為實際的治理效能，取得了不俗的成績。

栗戰書在發言的最後，特別提到對香港的要求：「香港特別行政區也要很好的領會中央精神。領會憲法，領會中央的全面管治權，和高度自治權的關係，同時有些工作，中央對香港和澳門的要求，也是一樣的。」

栗戰書又對澳門提出四點希望：

第一，嚴格依照憲法和澳門基本法實施治理。他指，堅持依法治澳，必須堅決維護憲法的尊嚴和權威，澳門基本法是根據憲法制定的，是規定澳門特別行政區制度和政策的基本法律，正確實施澳門基本法，必須符合憲法的原則和相關規定。在特別行政區，不存在一個脫離憲法的「憲制」，也不存在一個脫離憲法的「法治」。

第二，依法行使中央對澳門的全面管治權和澳門特別行政區的高度自治權。他強調，中國是單一制國家，中央對包括特別行政區在內的所有地方行政區域擁有全面管治權。

他說，中央對澳門特別行政區擁有全面管治權，是主權層面的問題，中央授予澳門特別行政區高度自治權，講的是主權行使層面的問題，兩者相互聯繫、內在一致，任何情況下都不能將這兩者割裂開來、對立起來。

第三，要繼續建立健全維護國家安全的制度機制，栗戰書表示，在「一國兩制」實踐中，維護國家安全就是要堅守習近平強調的「三條底線」，即絕不能允許任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威、利用特別行政區對內地進行滲透破壞的活動。

他說，澳門要增強憂患意識，高度警惕可能存在的各方面風險，要圍繞禁止和懲治任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府等嚴重危害國家安全的行為和活動，完善有關法律制度和執行機制，堅決防範和遏制外部勢力干預澳門事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動。此外，還要建立並強化與特別行政區維護國家安全任務相適應的執法力量，確保各項法律制度得以有效執行。

第四，持續加強憲法與澳門基本法的宣傳推廣。澳門的公職人員既要做知法、懂法的模範者，又要做守法、執法的實踐者；既要敢於承擔法律賦予的法定責任，又要善於運用法治思維和法治方式推動發展、解決問題，進而將澳門基本法和特別行政區各項法律實施好、實施到位。