葉國謙父親舉殯　未見王志民送花圈　建制中人指屬慣例

建制派在區議會選舉大敗後，令人關注中央駐港機構會否換人，撤換中聯辦主任王志民的傳聞更鬧得沸沸揚揚。港區全國人大代表葉國謙的父親葉旋威早前辭世，並於上周五（11月29日）於香港殯儀館舉殯，不過有指王志民未有送上花圈，引起政圈竊竊私語，並把此舉與換人的傳聞扣連起來。 有熟悉中央運作的建制中人指出，中央就致送花圈等做法有具體規範，由於葉國謙在九龍東長期服務，加上他是人大代表，因此由中聯辦副主任譚鐵牛和何靖代表送上花圈，做法合乎慣例。

葉國謙父親葉旋威日前舉殯，惟靈堂上未有出現王志民致送的花圈，令政界把此舉動與換人傳聞扣連。

葉國謙父親葉旋威日前舉殯，惟靈堂上未有出現王志民致送的花圈，令政界把此舉動與換人傳聞扣連。

有建制中人指出，中央就致送花圈等做法有具體規範，由於葉國謙在九龍東長期服務，加上他是人大代表，因此由中聯辦副主任譚鐵牛和何靖代表送上花圈，做法合符慣例。

王志民如常工作

該建制中人又指，王志民一直在香港如常工作，他將於明天赴北京，出席澳門《基本法》座談會。

至於有報道指中央在深圳設立危機管理指揮中心，取代中聯辦的角色，該消息人士指出，早在「佔中」期間已傳出設立指揮中心的消息，強調不能由此推斷王志民被撤換。