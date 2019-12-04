陳帆：已確保6千過渡性房屋單位供應　有信心達成3年1萬單位目標

今年《施政報告》提到，政府會在未來三年合共提供10,000個過渡性房屋單位，以紓緩居住環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的壓力。今日（12月4日）的立法會會議中，經民聯議員盧偉國詢問政策進度，以及改裝工廈為過渡性房屋的政策及配套措施。 運輸及房屋局局長陳帆回應，現時已經建成入住、正在興建、達成協議並規劃中的過渡性房屋項目，涉及的單位已有約6,000個，政府有信心達成政策目標。至於改建工廈，政府會在不影響安全和衞生的前提下彈性處理。

陳帆指出，現時已建成入住、正在興建、達成協議並規劃中的過渡性房屋單位，有約6,000個。（資料圖片）

陳帆：已確保6,000單位供應 當中4,000個規劃中

陳帆指出，政府於2018年6月成立由運房局副局長領導的專責小組，處理過渡性房屋項目，與民間團體、專業團體、有興趣參與的業主等，向有關政府部門諮詢協調，過去1年已進行100次以上與持分者的會議，並召開6次跨政策局會議。政府會盡可能彈性處理不同個案。

陳帆透露，現時已建成入住、正在興建、達成協議並規劃中的單位，有約6,000個，其中已可入住的有622個、籌備中的有900多個，規劃中的有4,000多個。另外，政府亦在跟進20多個項目，相信加上這些項目，足以建10,000個單位，但由於有關籌備工作仍在進行，現時未能提供完整數字，不過政府有信心可達成3年內建10,000個單位的目標。

新民黨葉劉淑儀追問，較早前有報道指，有發展商宣布借出43萬呎位於錦田的地段，3年內建2,000伙過渡性房屋，發展商可出資做平整工作，她問政府為何不直接買下土地建公屋。陳帆承認，正在與相關發展商商討安排，並感謝發展商借出土地及出資平整，但考慮到現時公屋輪候戶數已逾26萬，政府需要短時間內紓緩問題，過渡性房屋可在兩、三年內完成，時間較短，政府認為更合適。

近年政府推行活化工廈政策，其中一個方向是提供過渡性房屋供應。（資料圖片）

被問工廈過渡性房屋項目吸引力不足 陳帆：可申請續期 政府會變通處理

工業界（第二）議員吳永嘉關注，政府去年重啟活化工廈計劃，容許工廈整幢或某些樓層改建成不超過5年的過渡性房屋，但政府早前透露，以上計劃沒有收到任何申請，他關注是否計劃吸引力不足，例如5年的時間過短、消防設施改裝費用太高令業主卻步等。

陳帆回應，政府其實現時正與2個工廈業主商討。他指，局方已與屋宇署有共識，只要在不影響安全和衞生的前提下，部分項目如自然採光、通風、共用廚房或公用地方等，可採取變通態度。年期方面，如果5年的年期完成前，業主和志願機構有意延續計劃，會協助其重新申請續期，照樣為每個住宅單位提供上限55萬元的資助，及與地政總署達成共識，豁免申請書費用。