【人權法案】人民日報：絕不允許任何人在香港恣意妄為

美國通過《香港人權與民主法案》，內地傳媒及中港政府連日提出反對。《人民日報》海外版今日（4日）再發表文章，稱不允許任何人在香港恣意妄為。

強烈憤慨、堅決反對 指美方要破壞香港繁榮穩定

文章指，美國簽署《香港人權與民主法案》，是對中國內政赤裸裸的干涉，是對國家法和國際關係基本準則的嚴重踐踏。中國政府和中國人民對此強烈憤慨，堅決反對。

該文章表示，美方就是搞亂香港的最大黑手，他們的根本目的是要破壞香港繁榮穩定，破壞「一國兩制」偉大實踐，破壞中華民族實現偉大復興的歷史進程。

稱美國霸道行徑 早已為國際社會深惡痛絕

文章稱，美國一些政客妄圖以一紙法案把香港變成遏制中國的棋子和前哨，其圖謀斷不會得逞。又指美方唯我獨尊，玩弄強權政治的霸道行徑，早已為國際社會深惡痛絕。

該文章稱，作為一個擁有5,000多年文明、近14億勤勞勇敢的人民、960萬平方公里遼闊國土的國家，中國不會被任何威脅所嚇倒，也不會被任何困難所壓垮。

文章表指出，在中央政府大力支持下，香港在回歸中國後繼續保持自由港和單獨關稅區地位，國際金融、航運、貿易中心的地位進一步提升，香港的國際創科中心建設正在有序推進。又指香港在「一帶一路」和粵港澳大灣區建設的機遇下，可以充份發揮自身所長，在服務國家的同時獲得更好發展。

文章重申，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心緊定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何不部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。