CCTV連發兩圖均搞錯　叫人到白宮「搞裝修」　網民：國會大廈嚟㗎

《中央電視台》2013年開設facebook專頁《CCTV中文》，不時發布內地及香港新聞，有時會製作圖片。近期香港反修例風波持續，《CCTV中文》亦製作不少圖片，但最近有兩張被網民發現出錯。

其中一張漫畫是近期香港示威場合經常發生的「裝修」，不過對象是美國。《CCTV中文》稱，美國簽署通過「香港人權與民主法案」，歡迎來白宮「搞裝修」。圖片有一班黑衣示威者在一幢有美國國旗的建築物前掟石，建築物被損壞着火，圖片有一個標籤「#護港進行時」。

央視facebook發出圖片，搞錯白宮與國會大廈，其後刪除圖片。

圓頂是國會大廈標誌 白宮沒有圓頂

然而有網民發現，該建築物根本不是白宮，而是美國國會大廈。雖然兩幢建築物都位於華盛頓，但其實白宮在華盛頓紀念碑以北，國會大廈則在華盛頓紀念碑以東，中央的圓頂是國會大廈重要標誌，白宮則沒有這種圓頂。

圖片昨日（4日）推出後有網民指正，同時亦有人稱「明日見，不見不散」，「將錯就錯貼出國會大廈的圖片。《CCTV中文》其後刪除帖子。

網民認出撑警海報相 是警員吸入催淚煙不適

《CCTV中文》發放不少撑警的圖片，其中一張海報中間有碩大的警隊標誌，標誌上面字着「沒有從天而降的英雄 祗有挺身而出的凡人」，下面寫着「他們亦會挨夜加班 一個飯盒就當晚餐」，最底配上有警員跪在地上的照片。

有眼尖的網民發現，該照片其實是一次行動之中，有警員投擲催淚彈時，其他警員未趕及戴上防毒面罩而痛苦跪地。

央視的撑警海報，被網民質疑「晚餐唔係一個飯盒，唔通要好多個飯盒！？」

翻查資料，事發時為11月2日晚上大約8時，有警員在修頓球場對開投擲催淚彈，催淚彈在警方防線上空爆開，催淚煙隨風飄回警隊防線之內，修頓球場旁邊通路的警員未趕得及戴上防毒面罩，吸入催淚煙不適跪地。

「晚餐唔係一個飯盒 唔通要好多個？」

圖片發出之後，網民除了瘋傳並指出相片出處之外，亦有人反問：「晚餐唔係一個飯盒，唔通要好多個飯盒！？」