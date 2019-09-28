【逃犯條例】經民聯促美停止推動人權與民主法　斥美借港打壓中國

美國參眾兩院外交關係及外交事務委員會日前已經分別表決通過《香港人權與民主法案》，將排期兩院全體會議審議通過。 經民聯今日（28日）發表新聞稿，批評美國推動《香港人權與民主法案》的目的是「製造干預香港事務法律根據，將香港變成牽制中國的棋子」，因此經民聯堅決反對通過法案。經民聯更稱，如果法案通過，美國將破壞港美關係和中美關係，會為港美貿易和中美貿易帶來負面影響，因此呼籲美國停止推動法案，並為美港企業共謀互利雙贏的環境。

《香港人權及民主法案》要求美國務院每年審視香港自治情況，針對打壓人權及自由的官員及政治人物以及警察暴力實施制裁，涷結其在美國的資產及拒絕入境，甚或終止《美國—香港政策法》。圖為美國國會大廈。（中央社）

經民聯認為，香港在一國兩制下「擁有充分的人權和自由」，因此美國以香港人權、自由被打壓為由通過有關法案是毫無道理，亦反映「美國是要借題發揮，以香港作為棋子，牽制打壓中國。」

經民聯表示，香港是美國的重要貿易伙伴，亦是美國賺取最大貿易順差的地區，如果法案通過，「只會造成兩敗俱傷的局面，並為中美關係及經貿談判蒙上陰影」。經民聯補充，如果法案通過，在美國投資的港人將來會處於「隨時被美國政府以政治理由打壓的陰霾下」，此舉會動搖港美經貿合作的信心，對港美貿易造成負面衝擊，損害美國的經濟利益。因此經民聯呼籲美國盡快停止推動《香港人權與民主法案》。