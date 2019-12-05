崔世安接受新華社專訪　指澳門應發展適度多元經濟

澳門行政長官即將換屆，現任特首崔世安將於12月20日交棒給候任特首賀一誠。臨別在即，崔世安接受《新華社》專訪，談及澳門的發展情況。

經濟適度多元 抵御單一產業比重過大風險

崔世安表示，在擔任行政長官的10年之中，將發展經濟、改善民生作為特區政府工作的重要指導思想。

澳門以博彩及旅遊業為重要經濟支柱，崔世安指出，從長遠來看澳門應該發展適度多元的經濟，以抵御單一產業比重過大帶來的經濟風險。

崔世安表示，在發展經濟的同時，亦要特別注重民眾基本需求。（新華社）

建立中國與葡語國家商貿合作服務平台

澳門政府近年發展世界旅遊休閒中心，以及建立中國與葡語國家商貿合作服務平台，在發展主體產業的同時，亦兼顧發展新興產業。崔世安感謝中央政府對澳門的關心、支持和幫助，以及將澳門納入國家發展戰略，包括「一帶一路」及粵港澳大灣區等。

崔世安強調，在發展的同時，要特別注重民眾基本需求，包括教育、醫療、社會保障、防災減災等，形容民生是政府的頭等大事。

強調愛國愛澳 形容是一個系統工程

崔世安在任期間推動「弘揚愛國愛澳核心價值」，《新華社》亦將此部份放在文章開首。他指現在澳門大、中、小學都要升國旗，並展開經常性愛國主義教育活動，又組織交流團讓青少年到內地交流。崔世安形容，愛國愛澳情懷的培養是一個系統工程，要長期延續下去。