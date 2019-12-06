政法大學頒授名譽博士學位　何君堯：還君堯一個公道

早前被英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）褫奪名譽博士學位的立法會議員何君堯，名譽博士銜頭終於「失而復得」。中國政法大學今日（6日）向何君堯頒授名譽博士學位，何在北京的頒授儀式上演講，表示這是「還君堯一個公道」。

中聯辦教育科技部處長參加頒授儀式

何君堯在facebook貼上不少相片，更全文刊載頒授議式的演講辭。在場人士除了政法大學的書記胡明和校長馬懷德之外，還包括中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦事處辦公室（教育科技部處長）陳恒，國務院港澳事務辦公室交流司（調研員）程遠等。

指西方學術標準已全盤為政治服務

何君堯稱近日經歷起伏，失望的心情在於「西方的學術標準已經全盤為政治服務，不去區分真相和謠言，不聽取當事人的抗辯，單憑政客的投訴就隨便剝奪他人學位」，「可見西方人賴以為榮的學術自由及言論自由的基石已經都被摧毁了」。而中國政法大學頒授名譽博士學位，他認為「不單是對君堯過去三十多年法律工作的肯定，也展示了國家對君堯的支持，還君堯一個公道」。

他表示：「今天名譽博士的榮譽不是彌補君堯所失去的，也不是給自己一個人獨享，而是屬於所有愛國愛港的『真正』香港人。」