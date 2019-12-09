【12.8遊行】岑子杰：遊行人數與預期有落差　批警方遊行前製恐懼

民陣昨於港島發起「國際人權日」大型遊行，為4個月來首次獲不反對通知書的大型示威，民陣指有80萬人參加，警方指最高峰是有18.3萬人。 民陣召集人岑子杰今早（9日）在港台電台節目表示，遊行人數與眾人期望有落差，但強調80萬人上街仍是非常多，又批評警方在遊行前不斷製造恐懼及緊張氣氛，對遊行過程暢順和平感萬幸。

民陣召集人岑子杰。（資料圖片）

岑子杰：續舉辦大遊行讓「和理非」發聲

岑子杰表示，民陣將開會商討未來活動，不會放棄舉辦大遊行，讓非常需要安全環境的市民及「和理非」能參與遊行當中。對於高等法院和終審法院門外被縱火，岑子杰說，在他接觸到的遊行人士都認為，法院是需要守護的對象，看不到示威人士有原因去破壞。

羅沃啟：警員非人性化言論離譜

昨日到現場擔任觀察員的香港人權監察總幹事羅沃啟指，有觀察員被警方指罵，並稱他們及示威者、記者為「曱甴」，羅沃啟擔心警員非人性化的言論，貶低示威者不是人，導致他們在前線失去自制能力，使用武力時心安理得，批評言行十分離譜。羅又指，有警員在遊行期間以強光照向及稱呼記者為「黑記」。

對於警隊新一哥鄧炳強日前指出，會對公衆活動採取剛柔並濟的手法，羅沃啟稱不知警方「剛柔並濟」的説法，但警方昨日對遊行的干預較少，警民間亦未有起衝突，但認為警方在遊行末段封路過多，阻遊行人士離去。羅又提到，警方在遊行前，下午二時許已在銅鑼灣一帶舉黑旗，令欲參與遊行者擔心，形容昨日遊行受多方壓力下舉行。

鍾劍華：遊行感強烈受威脅

理大社會政策研究中心主任鍾劍華亦在同一節目提到，未遊行警方已舉黑旗，屬從前未有的憂慮，認爲昨有強烈受威脅的感覺，縱使警方昨行爲較收斂，不過警隊暴力問題已成爲整個社會的關注點，因此明白遊行口號跟警方有關係。鍾續指，示威者當中有個別人士言論較過火，隨即會被周遭人士制止，但有警員言行更過分，甚或警員言論較示威者先過火，而警方往往因少數示威者的行為介入，使警民間積累很多恩怨。鍾劍華指，警民衝突需化解，否則每個行爲都充滿火藥味，將潛伏很多風險。

市民稱目睹警員專挑年輕人搜袋

市民張先生致電節目談及昨午從天水圍出發到維園參與遊行，巴士行經大欖隧道出口時遭警員上車截查，期間警方要求三名年輕人下車進行搜袋並面壁。他指自己亦有配戴口罩，卻未遭警員要求搜袋，質疑警員是否以年紀定罪，「年青有罪嗎？」