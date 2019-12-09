【12.8遊行】鍾劍華：政府需把握時機回應訴求　化解警民恩怨

民陣昨發起「國際人權日」遊行，大會稱約80萬人參加，警方則指最高峰時有18.3萬人。理大社會政策研究中心主任鍾劍華今早（9日）在港台節目表示，警民間積累很多恩怨，政府及警隊應先踏出一步化解風險，做錯便要糾正，更要追究涉及暴力行為的警員，惟警員集體隱藏面目，市民投訴無門。

香港理工大學社會科學系助理教授鍾劍華。（資料圖片）

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批政府「反思咁耐都無反應」

鍾劍華指，今次遊行為數月以來少有的大規模遊行，人數雖與6月9日及6月16日有距離，但上街人數仍達80萬。他指區議會選舉後，本以為選舉結果讓市民表態，「條氣應該順一順」，但數字依然高企，而昨日為「國際人權日」，市民上街更意味感受到基本人權及政治權利正受剝削。

他又指，遊行於平靜氣氛下舉行，應是區選效果，而特區政府在區選後稱會反思，但「反思咁耐都係無反應」。他認為，如政府以為繼續以現有渠道處理，例如監警會或設立檢討委員會，是無辦法說服到港人接受。

政府須化解警民恩怨

對於保安局局長早前指警方接獲的投訴數字很低，鍾劍華批評警員違反警察通例情況普及，惟警員集體隱藏面目，涉及警察濫用暴力的案件，市民及記者投訴無門。

鍾劍華指，警隊暴力問題已成社會焦點，有警員言行甚至較示威者過火，而警方往往因少數示威者的行為而不分區別驅趕或威嚇市民，令少數示威者反而得到更多同情，警民之間亦積累很多恩怨，若不化解將有「爆炸性風險」。他強調，政府及警隊先踏出一步化解風險，做錯便要糾正