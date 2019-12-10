林鄭：香港人權受《基本法》保障　批有政客向外國「唱衰香港」

今日（12月10日）是聯合國官方的「國際人權日」，林鄭月娥在出席行政會議前會見傳媒時提到，政府一向重視人權自由，認為這是受《基本法》保障。她批評，有本港的政治人物向外國「唱衰香港」。 至於特首辦較早前指出，將重新檢視特首每月前往立法會的短問短答環節，林鄭指過去數次出席立法會答問時，都遇到不同程度的抗議而無法繼續，認為在這種情況下出席，對社會未必有裨益。

▼12.8大遊行▼

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12月8日民陣舉行的港島遊行，主題為國際人權日，民陣稱有80萬人參與，警方則指最高峰有18.3萬人。林鄭月娥指出，特區政府一如既往全力維護香港市民的人權自由，指這是受《基本法》保障，《香港人權法案條例》、《公民與政治權利國際公約》適用於香港，政府會珍而重之維護這些港人核心價值。所以政府在遊行前，分別發表兩份新聞公報，也希望講清楚香港在人權方面的保障。

林鄭月娥提到，不想有一些政治人物不斷到海外來提供一些不實的指控，「或者通俗點說，是唱衰香港」。林鄭指，這些人要求外國政府或國會，採取行動來針對香港現況，甚至進行一些制裁性的工作。她重申，回歸以來港府在法治和司法獨立都取得很高的評分，呼籲不同政治立場人士珍惜法治。

反修例示威未有平息，民陣在12月8日以國際人權日為主題發起遊行。（盧翊銘攝）

指重視行政立法關係 對上兩次答問會無法進行

至於立法會短問短答可能取消的問題，林鄭指出，上任之初已表示重視行政立法關係，一向樂意出席答問並與議員互動，行政長官每季度都會出席答問會的慣常做法她一定會尊重。不過今年10月立法會會議召開後，她先後兩次過出席答問會，一次是10月16日發表《施政報告》，另一次是翌日的質詢，前者因為抗議無法進行而要改用視像形式發表，後者亦在紛擾下只能回答幾條問題。

所以林鄭認為，這種情況對社會沒有裨益，立法會保安也承受巨大壓力，所以重新審視此安排。但她強調，沒有說過以後都不做短問短答，希望明年的答問會能順利進行，屆時可再次審視安排。