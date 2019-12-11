林鄭向建制派道歉、派公職？　落敗區議員：不需她安慰

剛過去的區議會選舉建制派大敗，較早前有報道指，政府正逐步約見落選建制派，並透露有意給予部分落選建制派公職，如不同的諮詢委員會，作為「安慰獎」。特首林鄭月娥昨日（10日）指，建制派的敗選與政府有關係，表示歉意是理所當然，但未有直接回應「派公職」的傳聞，只表示不會因為地區人士沒了身份而變成陌路人。 3名建制派落選現任區議員出席港台節目《千禧年代》時承認，政府確實有邀請建制派成員下周六（21日）到禮賓府茶聚，但在公職方面，是否接受仍要視乎具體委員會的政策議題性質，是否合乎其專長和有興趣的議題。 不過他們都同意，今次事件政府已經釋出「用人唯親」、「安慰建制派」的觀感，令整件事至起碼在公關上效果差劣。新民黨區議員甘文鋒更指，林鄭月娥的道歉對他而言並沒有安慰作用：「呢一刻唔係好需要佢安慰。」

林鄭月娥早前表示，不會因為地區人士沒了身份而和他們成為「陌路人」，又認為對建制派致歉是理所當然。（盧翊銘攝）

甘文鋒：不需特首安慰 政府反省更重要

出席節目的包括民建聯區議員林琳、公民力量區議員黃宇翰、新民黨區議員甘文鋒，3人均在是次區選中連任失敗。他們都確認特首有邀請於21日前往禮賓府，但未有講明會面性質，並指這些場合其實每年都會有。出席意向方面，黃宇翰表示未有決定，林琳表示如有空閒便會出席，甘文鋒則表示不會出席。

談到報道所指的公職，林琳首先澄清，那些諮詢委員會大部分都沒有酬金，而委任與否應先看其個人能力，「如果反對派的人有能力的，也應該委任。」她亦指，雖然「安慰獎」這個說法不是出自特首之口，而是來自媒體報道，但如果整件事被外界演繹成政府是想補償敗選的建制派，認為這「唔係咁好睇」。林琳承認，政府已經釋出這種觀感，認為政府說話前要想清楚。

黃宇翰則指，政府真正要致歉的對象不是建制派，而是向香港市民，因為亂局到今日都未平息。他認為今次區選顯示，地區事件已不是市民最關心的地方，制度明顯要改革，亦是給建制派一個警號，是否仍繼續用現有的模式和政府合作。他認為，政府需要解釋清楚到底為什麼會賦予公職，期待發揮什麼功能，例如他自己在環保方面較為專長，可在這方面服務。不然，外界尤其非建制陣營容易覺得，政府是讓人在社區「掛住個夠」，安排他們下屆捲土重來。

甘文鋒則認為，現時政府更加需要交流的不是建制派落選者，而是新當選人，了解背後到底發生什麼事。他亦指林鄭的道歉對他並沒有安慰作用：「我諗我哋（建制派）呢一刻唔係好需要佢安慰，我自己選舉之後，去街邊見到班街坊，佢哋對我嘅鼓勵已經足夠安慰。」他認為，特首有沒有向他道歉並不重要，重點是有沒有深刻反省為何建制派會輸，否則他們便輸得沒有價值。

甘文鋒認為，不需要特首的安慰，街坊的鼓勵已經很足夠。（甘文鋒專頁fb圖片）

三人均不抗拒獨立調查 但怕「查得太慢」

談到現時社會大眾有較多共識的訴求獨立調查，甘文鋒認為這是其中一個可行的方法，相信特首已心中有數，但明顯她近幾個月的回應「相對慢少少」。他認為，區選導致政治版圖轉換，政府應趁此時反思有什麼要跟進，不然就浪費了這個時機。

黃宇翰認為，當外面街頭不斷叫喊「五大訴求」之時，政府仍在說「獨立檢討委員會」，應反思社會大眾會否接受。他認同獨立調查是一個「好方向」，但要注意時間，如查得太慢，「社會可唔可以忍受幾年動盪？」林琳則指，個人認為獨立調查須「全面地做」，但認為這一定不會很快有結果，不過有一些事政府可以快速做得到，視乎政府解決問題的決心有多大。

認為特首與民溝通是責任 情況多差都要

至於特首辦考慮取消立法會短問短答環節，甘文鋒認為，溝通在任何時候都重要，林鄭之前以「社會氣氛」為由不再舉行對話，但其實做政治工作的人溝通不是權利而是責任，無論情況有多差，都要盡可能溝通。他又指，建制派早前在選舉中，面對的環境比她更差，「何君堯嗰區喺我隔離添啦，佢俾人『刺殺』添喎，咁我都要落區啦」。甘文鋒更指，社會情況如何不是理由，特首的身份就是要了解民情，否則「要諗自己適唔適合呢個崗位」。