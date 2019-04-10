【屯門講呢啲】區議會內禁公眾FB直播　議員斥「荒謬」促修例

發展局副局長廖振新於今年3月5日到屯門區議會，介紹「明日大嶼」東大嶼人工島計劃，期間民間團體「守護大嶼聯盟」成員欲進行Facebook直播，遭部分區議員以議事規則禁止旁聽席人士在會議期間拍攝為由阻止，事件擾攘近一小時，最終議程需押後。受事件影響，八名屯門區議員認為條例不合時宜，向屯門區議會提出修改議事規則，容許旁聽席人士拍攝。

公眾人士不得拍照、錄音、錄影

根據「屯門區議會（2016年至2019年）會議常規」M項「公眾人士旁聽會議」第40條（6）款：「除非主席於聽取各議員或委員會成員的意見後另作決定，否則公眾人士（不包括新聞界），在旁聽區議會或其屬下委員會的會議時不得拍攝照片、進行錄音或錄影」。

屯門區議會會議常規M40（6）：除非主席於聽取各議員或委員會成員的意見後另作決定，否則公眾人士（不包括新聞界），在旁聽區議會或其屬下委員會的會議時不得拍攝照片、進行錄音或錄影。（資料圖片）

區議員：條文不合時宜

八名屯門區議員提交文件要求取消上述規定，認為有關條文已經不合時宜。文件指，區議會的會議內容基本上全面公開，而新聞界亦可進行記錄及攝影，在這情況下沒有必要限制與會者或旁聽人士進行拍攝、錄音或錄影。

文件又指出，現時十八區區議會中，只有屯門及東區區議會尚有有關條文限制與會人士進行拍攝（沙田區議會條文規定只需要帶備拍攝器材者進行登記，而無需批准拍攝許可），其他區議會都沒有相關限制，認為屯門區議會應取消有關規定。

3月5日，發展局副局長廖振新到屯門區議會介紹「明日大嶼」東大嶼人工島計劃，期間民間團體「守護大嶼聯盟」成員欲進行Facebook直播，遭部分區議員以議事規則禁止旁聽席人士在會議期間拍攝為由阻止。（在場市民提供）

容許拍攝增加透明度

其中一名文件提交人，工黨屯門友愛北區議員譚駿賢斥條例「荒謬」，「本身議會都開放，點解電視台可以拍攝但公眾唔得？條例已經不合時宜，區議會應該要適應環境轉變。」他指平時區議會開會，都不會刻意留意是否有人進行拍攝，甚至有區議員自己也會拍照放上Facebook，只有3月5日開會討論「明日大嶼」計劃才有區議員以此條例禁止旁聽席人士進行直播。他稱，「雖然立法會都有此規定，但立法會會議有電視台直播，而區議會比較少，亦難得有局長、副局長到地區解釋政府政策，應容許旁聽席人士拍攝以增加議會透明度。」

會議記錄不記名

他又指，除禁止公眾人士拍攝外，屯門區議會還有不少不合時宜的規定，例如會議記錄仍採用不記名的方式記錄會議內容，他認為應修改《屯門區議會會議常規》第13（6）條為「除非區議會就特殊情況（例如動議、表決等）另有決定，區議會的會議記錄應盡量精簡扼要，並以記名方式記錄有關討論。」