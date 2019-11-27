【區議會選舉】民主派奪主導權　決改革議會常規　倡增加會議直播

區議會選舉結果塵埃落定，民主派在區議員取得壓倒性勝利，在17區區議會獲得過半數議席。不少民主派表明奪取主導後要改革區議員，並且檢視過往的議會常規，其中包括引入區議會直播、會議紀錄實名制及改善區議會撥款制度等。 對於有建議認為17區區議會可統一議會常規，大埔區議員關永業表示，每區區議會的情況均不同，當中的大原則可商討，惟全數統一則未必可行；葵青區區議員黃潤達則認為，可互相參考各區議會的模式。

黃潤達認為現屆區議會可檢視「主委制」制度，會否找運作相對獨立的非政府組織（NGO），如東華三院及青協等負責，希望議會能走向公開透明和民主化。（資料圖片）

區議會撥款 杜絕議員批款予衛星組織

區議會撥款機制一直受關注，上屆深水埗區議會經常被指向多個建制派衛星組織批出撥款，其後有議員提出修訂《社區參與計劃撥款準則》並獲通過，杜絕議員批款予所屬的衛星組織。

另外葵青區議會設有「主委制」處理地區活動撥款，其中區議會成立不同工作小組，每個地區活動由一名議員出任主委，由該主委負責找合辦機構和組織，不過被質疑主委能找與其友好機構負責，審計署去年亦曾不點名批評主委制不透明。

建議社區活動找東華三院等NGO協助

葵青區區議員街工黃潤達表示，過往「主委制」中主委能自己決定由那個團體負責活動，或有機會被指請自己友好的團體。他認為現屆區議會可檢視有關制度，會否找運作相對獨立的非政府組織（NGO），如東華三院及青協等負責，希望議會能走向公開透明和民主化。

另外他期望改善區議會的旁聽和直播情況，以及容許攜帶請願牌出席會議，同時他建議各委員會由不同議員擔任，令更多議員能參與其中，惟詳細仍要待商討。

另外大埔區議員、新民主同盟關永業認為，復會可檢視區議會撥款的項目，如回歸及國慶等項目，會否減省相關撥款。關永業又指，現時區議會臨時動議性質與立法會動議不同，區議會的原議案會被修正案推翻，認為未來需商討臨時動議的處理機制，包括維持現狀或跟隨立會做法。

發展局副局長廖振新在3月初曾到屯門區議會介紹「明日大嶼」東大嶼人工島計劃，當時民間團體「守護大嶼聯盟」成員曾在會上進行Facebook直播遭區議員阻撓。(資料圖片/黃桂桂攝)

容許區議會直播 會議紀錄實名制

發展局副局長廖振新在3月初曾到屯門區議會介紹「明日大嶼」東大嶼人工島計劃，當時民間團體「守護大嶼聯盟」成員曾在會上進行Facebook直播遭區議員阻撓，其後更有警察到場驅逐市民離場，事件引起外界對於區議會直播的關注。

成功擊敗新民黨甘文鋒當選的「富新一代」李家偉表示，復會後首要是設立會議實名制，以實名制寫下每項會議紀錄及記下投票記錄。他強調現時只有屯門仍然以匿名方式記錄，必須要改善情況。他又指，其次要改善的是容許在會議進行直播。

民協副主席楊彧日前表示，希望未來4年令民意延續，亦希望區議會「撥亂反正」，當中如取消授權票、改善撥款機制等，令建制派即使能重奪主導權，也不能胡作非為。

深水埗區議會早前有議員動議撤銷「授權票」制度，最終以12票比11票之下通過。（資料圖片/羅家晴攝）

改變授權票制度 或加設限制

授權票即指讓該名區議員不在席的情況下，允許其他議員代為投票。早前有媒體採訪缺席會議、並授權他人投票的工聯會陳穎欣，發現她並不知道議案的詳情。其後深水埗區議會有議員動議撤銷「授權票」制度，最終以12票比11票之下通過。

不過現時仍有共12區區議會設有授權票制度，成功在堅摩選區擊敗民建聯陳學鋒的黃健菁表示，區議員親身出席會議及投票為較理想做法，她建議可在制度上加設限制，如限制每個議員使用授權票的次數等。