【區議會選舉】傳林鄭派高薪公職予建制落選者　政府：完全虛構

建制派在區議會選舉大敗，大批區議員政途隨時行人止步，《星島日報》昨報道特首林鄭月娥與工聯會成員見面時，承諾「派公職」予敗選區議員，之後有人在網上列出部分公職可獲的薪金。 政府新聞處下午出稿，對於網上有傳言指林鄭月娥向記者表示會為落選建制區議員提供高薪及補貼以出任公職，政府發言人表示，有關引述完全虛構。

日前與林鄭月娥會面的工聯會，今屆區選只得5席。（資料圖片）

工聯會成員前日與林鄭月娥見面，《星島日報》引述有與會者指林鄭會大派「安慰獎」，表明會委任建制落選區議員擔任公職工作，例如加入撲滅罪行委員會、扶貧委員會等。另有人在網上列出部分公職獲得的酬金，當中不少委員會有區選落敗者出任，例如中西區區議會副主席、民建聯陳學鋒是市政服務上訴委員會委員，每次開會獲近1000元酬金。

在區選落敗的民建聯區議員林琳昨表示，政府應根據能力委任不同人士出任公職，而非輸了選舉就「送啲嘢畀你」，「如果當做安慰獎，係侮辱我哋建制派！」她今早出席電台節目時亦指，雖然「安慰獎」說法不是出自特首之口，而是來自媒體報道，但如果整件事被外界演繹成政府是想補償敗選的建制派，認為這「唔係咁好睇」。林琳認為，政府已經釋出這種觀感，希望政府說話前要想清楚。