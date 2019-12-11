聶德權：若2021年前進行特首補選　區議會選委空缺需補選

建制派在區議會選舉大敗，連帶失去特首選委會區議會界別的控制權。目前1200名特首選委中，有117名建制派區議員選委，當中只有15人在區選成功連任，若在2021年前有需要進行特首補選，這102個空缺，是否需要進行補選？ 政制及內地事務局局長聶德權今日（11日）回覆公民黨郭榮鏗的書面提問時表示，根據《行政長官選舉條例》附表，當中附表第3（1B）及（1C）條說明，若該名區議會選委任期屆滿，及未能在新一屆再當選區議員，就會被當作已辭去選舉委員職位，需要進行補選。

聶德權。（資料圖片）

聶德權指，根據條例第5條要求，若有選委席位空缺，選舉管理委員會需要按照《選管會規例》安排舉行界別分組補選，以填補有關空缺。換言之，若在2022年特首換屆前有需要進行特首補選，選管會需就102個區議會界別選委空缺進行補選。

事實上，在民主派區選大勝後，若選委空缺進行補選，102席必然會落入他們手中，但即使沒有補選，在2021年的選委改選中，117名區選選委都會成為泛民的囊中物。以2017年特首選舉為例，若泛民主派多取102票，加上曾俊華當時所得的365票，便有近467票，距離601票的當選門檻，只差134票，足以左右大局。