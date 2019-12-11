【區議會選舉】林鄭為區選失利約見親道歉　葉劉：新民黨並不接受

建制派在區議會選舉重創，其中新民黨派出28人參選全數落敗，堪稱「亡黨」。繼日前約見工聯會當面道歉後，特首林鄭月娥今日（11日）與新民黨會面約一小時，新民黨主席葉劉淑儀透露，林鄭月娥在開場白只說了一句「向各位致歉」，她與一班黨友都覺得「唔夠誠意」，形容區選結果對新民黨打擊大，「精神、肉體都受咗好大痛苦。」 新民黨其後在Facebook發貼文表示，該黨眾人向特首林鄭表明是次區選非公平公正的選舉，同時不接受林鄭的道歉，「期望特首不要只說不做，而是要以實際行動改善施政，真正造福香港。」

林鄭月娥今日與新民黨主席葉劉淑儀及多名黨友見面，就區選結果親自向該黨道歉。（新民黨facebook）

10多名新民黨成員下午在特首辦與林鄭月娥會面，政務司司長張建宗、特首辦主任陳國基等人出席。葉太透露，林鄭在開場時說了一句「向各位致歉」，之後以黨友發言為主，她們提出區選投票日情況不理想，要求改善，但無要求政府「派公職」安撫建制派。

葉太表示，她和黨友均認為林鄭的道歉不夠誠意，指新民黨參加區選時不斷被騷擾、辦事處被打爛，「精神、肉體都受咗好大痛苦」，又指失去議席難做地區工作，但政府未有具體回應。

新民黨其後在Facebook發帖文指，該黨今與特首會面並反映區選期間遇到的不公情況，敦促政府盡快檢視相關措施，引進科技提升未來選舉投票公平公正性。對於特首就區選遠遠超越地區工作的範疇，令新民黨多年來的工作遭抹殺表示歉意，新民黨強調不接受，「期望特首不要只說不做，而是要以實際行動改善施政，真正造福香港。」

與民建聯見面表歉意

另外，林鄭月娥傍晚與丟失近百個議席的民建聯見面，同樣向該黨表達歉意，有與會者表示，會上主要反映區選不公、地區民生等議題，政府同樣回應不多。

林鄭月娥昨日出席行政會議前表示，建制派在區議會大敗，無可否認與政府有直接關係，對建制派區選參選人表示歉意是理所當然，此立場毋須迴避。