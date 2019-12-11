區議會選舉前罕見　葵青議員返內地遭遣返　公安指對國安構成危險

葵青區民主派區議員周偉雄，今日（11日）與家人前往廣州，出席親人的喪禮，在過關時公安人員表示他對國家安全構成危險，不准入境。溫和派區議員返內地突遭遣返，在區議會選舉前極為罕見，亦是區議會選舉後首宗區議員被拒入境個案。 周偉雄並非政治惹火人物，而支聯會蔡耀昌早前更獲准進入北京，拜訪天安門母親成員，因此今次內地拒絕周偉雄入境令人費解。

周偉雄是葵青區葵盛東邨區議員，在剛過去的區議會選舉連任。本身他並無政黨背景，參選時報稱政治聯繫為民主動力，而民主動力是泛民協調選舉及其他事務的組織，由民主黨太古城西區議員趙家賢擔任主席。

被公安搜身 指入境會「構成國家危險」

他在facebook表示，今日與家人從深圳灣前往廣州，準備出席明日（12日）舅母的喪禮。據他稱，當他經過中國海關自助通道時，被公安帶到一間房間，要求卸下全身物品以及搜身，過程由兩名公安看守。20分鐘之後，有高級公安人員與香港入境處職員見面，該人員表示，周偉雄入境會構成國家危險，因此不准入境，並安排他跟隨香港入職處職員返回香港。

非泛民焦點人物 自言是「獨立和理非」

翻查周偉雄facebook，周偉雄並非經常出現示威現場的人士，他在facebook亦自言自己是「獨立和理非」。他指連他這種「和理非」都被限制入境，「究竟中央政府想香港人有國家認同感，定係想所有香港人都反抗這個政權呢？」

何俊仁：中方做法「一時鬆一時緊」

民主黨前主席、支聯會副主席何俊仁表示，中方做事沒有準則，要視乎當事人是否做過被視為危害國家的事件。他提及有一段時間民主黨亦有部分成員被拒入境，認為中央做法「一時鬆一時緊」。