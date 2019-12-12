監警會國際專家組退出　前委員鄭承隆：無足夠權力　「綁手綁腳」

監警會五人國際專家組昨（11日）發表聲明宣布退出協助審視警隊過去半年的工作，監警會主席梁定邦今日下午回應指，國際專家現時已完成「階段性工作」，因此先行退出，否認他們是辭職。 監警會前委員鄭承隆今早（12日）在港台節目《千禧年代》表示，形容情況似「上市公司發表業績前，核數師集體退出」，又指由於曾有專家小組成員發文反映權力不足，不認為消息突然。經民聯立法會議員梁美芬形容國際專家組「又要俾意見，又要退出」，質疑他們在這個時間退出，對香港並非好事。

鄭承隆表示，監警會處理一般警察投訴冇問題，但遇上重大事件時，專家或覺得「綁手綁腳」。（資料圖片）

鄭承隆表示，監警會能一般警察投訴問題，但遇上重大事件時，專家或覺得「綁手綁腳」，沒有傳召權、調查權等足夠法定權力，「夾硬塞啲唔合格嘅嘢落我把口，啲國際專家係唔會同你加持。」

鄭承隆以英國的獨立警察投訴委員會（IOPC）為例，在有重大事件時，擁有獨立調查的權力。他認為，應成立獨立調查委員會，重新邀請相關專家參與調查，又指社會沒有耐性等候「獨立檢討委員會」的檢討結果，但兩者可以同步進行，例如檢討委員會可以探討特赦的可行性。另外，他質疑若獨立檢討委員會擁有獨立調查權，為何不直接叫獨立調查委員會。

監警會設由5位成員組成國際專家小組，協助審視本港反修例的相關警務工作和程序。（資料圖片／梁鵬威攝）

經民聯立法會議員梁美芬形容，國際專家組「又要俾意見，又要退出」，質疑他們在這個時間退出，對香港來說並非好事，相信下月監警會推出的報告已包含國際專家組的意見。

梁美芬又稱，若政府成立獨立檢討委員會，可以在探討事件的部分「近因」賦予調查權；假若設獨立調查委員會，則應進行全面調，除「831」等事件外，也需調查示威者有否收受外國資金。她補充，當政府成立委員會時尋找合適人選將十分困難，特別是高等法院及終審法院日前被針對縱火。