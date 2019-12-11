監警會有望改革？　梁定邦放口風：可借鏡海外　特殊情況擁調查權

監警會早前邀請5外國際專家，協助審視反修例風波期間的警方行動與投訴，其中英國基爾大學教授Clifford Stott早前在社交平台發文批評，監警會的權力及獨立調查能力不足。主席梁定邦在今日（11日）提交立法會的報告上表示，可參考外國相關機構的做法，在特殊情況下可以直接行使調查權力，是他上任後首次「白紙黑字」表態在調查權方面可「借鏡外國」來作出改變。 民主黨立法會議員涂謹申表示，現時監警會屬「三無」，無調查權，無懲處權，無立案權，若能擁有獨立調查權是好事，但更重要是改變現時正、副主席清一色親建制的組成結構。

梁定邦在2018年6月1日上任監警會主席，近期主理反修例風波期間有關警察的投訴工作。（資料圖片）

無實質權力 梁：成立之初是確保警察投訴課公允

監警會今日向立法會提交2018至2019年度的工作報告，亦是梁定邦在2018年6月上任之後的首份工作報告。梁定邦在報告內提及，留意到部份市民將監警會比喻為「無牙老虎」，認為會方沒有實質權力履行職能，無法達致社會大眾的期望。

他表示，監警會1986年成立之初是要確保警隊警察投訴課，在警員自行調查同袍的情況下仍能保持公允。而現時一些海外地區的民眾對制度的期望日漸上升，除最初增設的權力外，一些監察警方操守的外部機構亦可在特殊情況下直接行使調查權力，尤其是與貪污相關的投訴個案。

「是時候研究其他機構演變 從中借鏡」

梁定邦續指，雖然香港廉政公署已經行之有效，「但也許香港是時候研究其他地區的相關監管機構在歷年來的演變，從中借鏡，藉以應對社會的期望。」

梁定邦在工作報告中表示，「香港是時候研究其他地區的相關監管機構在歷年來的演變，從中借鏡，藉以應對社會的期望。」（資料圖片）

過去亦直認無調查權 上任之初不贊成賦權

翻查資料，梁定邦過去亦直認監警會無權直接調查，但僅稱會與投訴人及相關警員會面，又會翻看涉及投訴的資料與影片，希望能審視問題所在，並要求警方從管理層面改善。

他在2018年6月中上任後首次見傳媒時，曾表示其他有獨立調查機構的國家，獨立調查權主要處理涉貪投訴，而香港廉政公署有獨立調查權，當時認為監警會毋須另有獨立調查權，以免權力重複。今次報告，是梁定邦首次表態需要借鏡外國經驗改革監警會，以應對社會期望。

涂謹申：還需改變領導層結構 重新加入民主派

涂謹申批評，現時監警會沒有獨立調查權力，「監察警隊係嘥氣」，他舉例，如市民向投訴警察課投訴某警區小隊，不少市民難免擔心，投訴警察課內的人會將投訴內容告知有關警區小隊，不敢作出投訴。涂認為，港英政府最初以警隊內的反貪組反貪，效果不彰，直到改由獨立於警隊之外的廉政公署進行，才收其效，「如果廉署無獨立調查權，一樣唔得」。

涂謹申又指，要有效監察警隊，僅增監警會獨立調查權仍不夠，還需改變現時的領導層人事結構，「以前（監警會）正、副主席三個人中，傳統上會有一人是民主派人士，但梁振英（當特首）後無咗，變成全部親建制，市民點會有信心？」

梁定邦：觀察員團隊逾百人 審視調查過程

粱定邦在報告中亦表示，留意到坊間有指監警會沒有調查權和懲處權，梁定邦強調，盡管沒有直接調查權，但監警會可以在投訴警察課調查期間，派出逾百人組成的觀察員團隊，去觀察警方的會面和蒐證工作，確保初期的調查過程不偏不倚。

至於懲處工作是由警方執行，而監警會可就警方對違規人員採取的跟進行動提出質詢，確保有關行動適當反映過失的嚴重程度。

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上年度監警會接1521宗投訴 2466宗指控

截至2019年4月，監警會接獲須匯報投訴個案有1,521宗，按年減少95宗。通過須匯報投訴個案1,527宗，按年減少90宗。

除了覆檢個案，涉及指控數目有2,466宗，按年減少406宗，有1,219宗即接近一半是疏忽職守，其次是行為不當/態度欠佳/粗言穢語，有952宗指控。而指控毆打的宗數則有166宗。

8.9%指控有全面調查 81人被採取行動

2018至2019年度的2,466項指控之中，有630項經全面調查，當中56項被列為「獲證明屬實」，佔所有經全面調查的指控8.9%。有16項被列為「未經舉報但證明屬實」，299項被列為「無法證實」，219項被列為「並無做錯」，有33項被列為「虛假不確」。

而1,836項毋須全面查的指控之中，有324項「透過簡便方式解決」，597項被列為「投訴撤回」，915項即近一半為「無法追查」。

就投訴個案採取行動方面，有6名警務人員紀律覆檢，15人被警告，60人被訓諭，即約81人在調查後被採取行動，按年較少50人。