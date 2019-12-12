【立法會】何君堯狂讀粗口縮寫「DLLM」、「PK」　梁君彥促收回

在「7.21」事件當晚與白衣人握手的建制派立法會議員何君堯，今天（12日）在立法會動議譴責民主黨林卓廷，指控林卓廷在7月21日「參與由一批『暴徒』組織和舉行名為『光復西環』活動」，又指控他當晚帶領多名穿著黑衣和喬裝成普通市民的人士乘搭西鐵前往元朗站「進行挑釁行動」，屬行動不檢，遂根據《議事規則》49B(1A)條動議譴責林卓廷。 議案辯論期間，何君堯發言時朗讀根據林卓廷當晚facebook直播片段所制定的時序表，何多次讀出「DL」、「DLLM」和「PK」等字眼，當何讀到「PK」時，立法會主席梁君彥指「PK」屬非議會語言，要求何君堯收回，何君堯不服並呼冤：「主席，其實係『仆街』嚟㗎喎，我已經用咗簡略版。」

何君堯在會議廳讀出多個粗口的英文縮寫。（資料圖片）

梁君彥：何君堯只是覆述文件內容

林卓廷上月曾就何君堯的指控作出反駁，澄清自己當天並無到過中環、上環和西環一帶，又指出「7.21」當晚，只有二人陪同他到元朗，事後他已經就元朗情況報警，並在西鐵上二十多次要求白衣人停止襲擊市民。林卓廷早前已入稟，控告何君堯誹謗。

縱使捲入誹謗案件，梁君彥仍批准有關譴責動議在立法會辯論。何君堯發言時讀出議案措辭，並讀出他根據林卓廷按當晚facebook直播片段制定的時序表。何多次讀出「DL」、「DLLM」和「PK」等字眼，當何讀到「PK」時，立法會主席梁君彥指「PK」屬非議會語言，要求何君堯收回，何君堯不服並呼冤：「主席，其實係『仆街』嚟㗎喎，我已經用咗簡略版。」何及後收回言論。

公民黨譚文豪關注，「DLLM」、「PK」、「Fxxk You」在立法會正式文件出現，認為做法違反《議事規則》。梁君彥指出，何君堯只是覆述文件內容，又指法庭的文件也會有粗口，強調非議會語言不得在議會中讀出。

主席梁君彥要求何君堯收回言論。（張浩維攝）

民主派憂粗口載於官方文件有負面影響

公民黨陳淑莊質疑，為何「DLLM」在文件會譯成「Fxxk You」，認為相關翻譯已超越直接翻譯的地步，工黨張超雄則指有關言語應在文件上遮蓋。梁君彥說，若議員認為有關翻譯有偏差，他會向秘書處翻譯組跟進。

公民黨黨魁楊岳橋指出，梁君彥作為議會最後把關者，是否即使議案言論不是事實，仍能在議會提出。梁君彥回應說，他不會確認文件是否真確，如要確認所有文件是否真確，對他而言是做不到的。

何君堯發言根據林卓廷7.21當晚facebook直播片段所制定的時序表。

民主黨主席胡志偉隨後就譴責林卓廷議案提出不採用任何行動，胡稱何君堯是「惡人先告狀」、「指鹿為馬」，製造「曼德拉效應」，務求將不存在的情況變存在，將林卓廷帶領黑衣人發動襲擊的說法變成真有其事。他提及早於721事件前，已有消息指元朗村民計劃發動襲擊市民，當晚在新聞看到白衣人無差別襲擊市民。胡志偉強調，沒理由支持無事實根據的議案。

楊岳橋贊成就譴責林卓廷議案不得採取任何行動，他批評何君堯顛倒是非，強調何君堯721當晚與白衣人握手，稱他們是「英雄」，但竟然是由他提出譴責動議。楊岳橋指，林卓廷當日遭白衣人襲擊，打999報警卻沒有警察出現，質疑林卓廷為何需要被譴責。