中西區區會下月2日開鑼　民主派擬自行直播　電子化會議紀錄

多名民主派候任中西區區議員今（13日）見記者，指將於明年區議會會議，先關注反修例活動中的警暴及催淚彈引起的問題，動議要求政府成立獨立調查委員會，盼撥亂反正。石塘咀候任區議員葉錦龍表示，希望藉直播會議及電子化會議紀錄，增加議會透明度，惟改動需經民政事務處批准，因此區議員會個別直播會議，及由區議會主導的中西區資訊網公開資料及數據。對於來年區議會正副主席，民主派稱已有共識，由兩位資深民主黨區議員鄭麗琼及楊浩然分別擔任正副主席，兩年後再作輪替。

石塘咀候任區議員葉錦龍（李澤彤攝）

有中西區區議員於7月區議會特別會議期間，要求政府回應民間「五大訴求」，惟議案遭否決，新一批民主派候任區議員指將會帶議題重返區議會，特別是警方被指濫捕、過分使用武力、施放催淚彈引起的健康問題等，動議要求政府成立獨立調查委員會，盼撥亂反正。

眾民主派候任中西區議員亦希望在區議會增加直播環節，葉錦龍指曾跟民政專員商討，但直播系統如立法會能攝錄議員近鏡需花費近二百萬元，引眾人譁然，因盼仿效城規會般設兩個攝錄機，設置於會議室前後，攝錄整個會議過程，相信費用會較相宜，不希望花費太多。葉錦龍指，區議員將考慮個人直播區議會會議，溝通後民政專員及秘書處均稱不會阻止區議員進行直播。至於現時中西區與離島區共用同一會議室，需否得離島區議會同意，葉錦龍指據他了解黃進洋亦有意直播，不過詳情需再商議。

對於電子化會議紀錄增透明度，葉錦龍指全面電子化紀錄需由民主事務處統一18區，因此非短時間能改善，希望由民主派主導的17區區議會能向當局施壓，但現時會先由區議會主導的中西區資訊網，此獨立平台公開資料及數據。

數名無黨籍民主派候任區議員亦指出，於租金高昂的中西區覓得合乎預算的店舖十分困難，批評政府供區議員的每月經常開支費用追不上通脹，認為租金不應收納在每月實報實銷的四萬多警經常支中，指四萬多元無可能在中西區租舖位後再聘請兩名全職議員助理。