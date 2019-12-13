港研民調：譚文豪評分最高　民主派政黨壟斷首三位

區議會選舉後，香港研究協會於本月初進行的立法會議員及政團評分民調顯示，公民黨譚文豪的評分最高，排第二是朱凱廸，公民黨楊岳橋則排第三。 至於政團排名方面，排首三名的都是民主派政黨，民主黨及公民黨分別排頭兩位，教協及街工並列第三位。

民主黨主席胡志偉（右）。 （資料圖片 / 梁鵬威攝）

香港研究協會在12月2至9日訪問了1,452名18歲或以上市民，請受訪者對其所屬選區直選和「超級區議會」立法會議員的表現，以及在立法會內擁有議席的18個香港主要政團之支持度，進行評分。以1分為最低分，5分為最高分。

立法會議員排名方面，港島區由公民黨陳淑莊取代新民黨葉劉淑儀居首，九龍西由議會陣線毛孟靜取代民主黨黃碧雲居首。在所有立法會議員中，譚文豪評分最高，得到3.24分。

評分變化方面，39位議員中，有25位的評分錄得上升，14位錄得下跌。得分升幅最大的是民主黨許智峯（+0.36分）和民建聯張國鈞（+0.36分）；跌幅最大的是實政圓桌田北辰（-0.44 分）。

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片 / 高仲明攝）

香港研究協會表示，雖然很多議員及政團的評分上升，惟絕大部分議員及全部政團評分，皆低於3分的一般水平，反映不少市民不滿政團和議員的表現。協會又指，不少政團及立法會議員皆有參與剛結束的區議會選舉，呼籲他們認真總結選民透過選舉所表達的意見，並積極扮演民意代表的角色，為香港走出困局獻計，爭取更多市民支持。