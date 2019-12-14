葉劉再獻死亡之吻？　fb推介50年茶記　網民：咁佢嘅歷史就係50年

社會運動持續多時，不少市民日常消費都會留意店家是「黃」是「藍」。繼早前推介菜館惹起「死亡之吻」熱話，新民黨主席葉劉淑儀今日（14日）再在Facebook推介茶餐廳，大讚餸菜有水準。帖文引起網民熱議，有人指不會再光顧該餐廳，有人則感謝葉劉提供「裝修名單」。

葉劉今年10月在Facebook專頁推介西營盤的加記餐廳，該餐廳因在早前警民衝突期間，被拍攝到派水予警方，而被網民視為「藍店」導致生意大受打擊，而葉劉的推介更被視為「死亡之吻」，有網民指葉劉此舉等同提供「裝修名單」。

不過該事件似乎無礙葉劉分享心頭好，她今日(14日)在Facebook再為另一家位於西環的聯華茶餐廳「加持」，她指該店開業超過50年，大讚該店「生招牌」焗豬扒飯有水準，裝潢亦很有懷舊味道。不過未知是否經歷了上次事件，她今次就特別在評論上標明老闆知道她會撰文推介，「老闆許先生十分友善，也樂意讓我在網上分享食評，伙記亦招呼殷勤。顧客大多是老街坊及附近上班一族。我們午膳時有街坊上前打招呼，份外親切。」

帖文一出馬上收穫網民大量留言，被轉載超過1200次，但網民對於葉劉推介似乎不以為然，有人表示「感謝」葉劉提供死亡之吻名單，亦有人留言「即刻Blacklist(黑名單)左，多謝資訊」，也有網民留言該店開業50年，「咁佢嘅歷史就係50年，執得。」

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聯華茶餐廳位於港大山腳附近，多年來吸引不少港大師生光顧，因此被稱為「港大飯堂」。