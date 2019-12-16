【政圈風聲】民主黨不變應萬變　通過維持派七張名單戰立會

民主黨昨天（15日）舉行周年會員大會，據了解，大會通過選舉委員會和中委會建議，擬於明年立法會選舉採取「N」策略，即維持現有選席安排，在五個地區直選選區各派一張名單參選，及派出兩張名單出戰俗稱「超級區議會」的區議會（二）功能界別。據悉，該黨即將展開黨內甄選工作，以民調、支部投票等方式決定出線人選。

據了解，民主黨通過維持派七張名單出戰立法會選舉。（資料圖片/李澤彤攝）

一年一度的民主黨周年會員大會昨天下午舉行，由於今年並非換屆年，議程和討論的項目相對較少。據了解，由於該黨有中常委退出中委會，因此需要補選一名中委，最終由今屆區選出戰南區鴨脷洲邨選區、僅敗予建制派候選人的陳堡明，在無競爭下當選。

此外，周年會員大會亦通過有關明年立法會選舉的決議，據悉，負責民主黨選舉部署的選舉委員會，早前向中委會就該黨明年立會選舉派出名單數目提交建議，委員會建議採取「N」策略，即維持現有選席安排，在五個地區直選選區各派一張名單參選，及派出兩張名單出戰俗稱「超區」的區議會（二）功能組別，維持現狀。

據了解，有關建議早前在中委會會議上無爭議下通過，今天亦在周年會員大會上通過。有民主黨領導層表示，該黨即將展開甄選工作，包括於年底開放予黨員報名參加黨內甄選，考慮因素包括民調、黨內支部投票、地區黨團支持等，意味「鴿黨」的「跑馬仔」大戰將一觸即發。

民主派在剛過去的區議會選舉大勝。（資料圖片）

無意棄超區轉戰區議會（一）

有黨員表示，明年政治形勢複雜多變，立會選舉保持現有策略較為穩妥。民主黨在區會選舉取得逾九十席，以傳統政黨而言，民主黨是區議會最大黨，因此民主派內有不少聲音，希望民主黨從「超區」議員鄺俊宇或涂謹申「二選一」轉戰區議會（一）選舉，以騰空「超區」一張名單予其他民主派角逐。

惟綜合民主黨不同黨員之看法，普遍不認同派鄺俊宇或涂謹申出戰區議會（一），有民主黨領導層直指，最大黨不是民主黨，而是「素人」黨，決定權不在民主黨之上。