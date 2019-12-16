【逃犯條例】撰百頁民情報告　鍾庭耀：反映自由是港人最核心價值

公民實踐培育基金早前委託香港民意研究所，編撰反修例《反對修訂逃犯條例運動—民間民情報告》，逾百頁報告上周五（13日）「出爐」。 香港民意研究所行政總裁兼主席鍾庭耀表示，深層次矛盾只是推動反修例運動的其中一個因素，又指從是次反修例的民情可見，香港人核心價值的核心是對自由的追求。

公民實踐培育基金早前委託香港民意研究所，編撰反修例《反對修訂逃犯條例運動—民間民情報告》，逾百頁報告上周五（13日）「出爐」。(余俊亮攝)

民情報告分三階段進行，包括全港性電話隨時抽樣調查、透過焦點小組及青年慎思會議研究和跟進青年人意見，最後階段就是綜合首兩階段研究，撰寫報告。

鍾庭耀今天（16日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，民情報告不能替代按調查委員會條例成立獨立調查委員會，指民情報告不可能陳述所有事實，加上研究所無法律權力，難以就個別事件向政府部門取得詳細資料。

鍾庭耀分析，深層次矛盾只是推動反修例運動的其中一個因素，又指從今次反修例的民情可見，香港人核心價值的核心是對自由的追求，遊行、示威也是希望保障五十年不變的「自由不變」，反對「一地兩檢」、參與「雨傘運動」也是擔心香港自由被侵蝕。

他又指，特首林鄭月娥誤判民情，呼籲掌權者不要把反修例誤判為「愛國與不愛國」、「港獨」、「不尊重中國管治權」等敵對鬥爭思維。鍾解釋，研究所在反修例運動如火如荼之時，就是否支持「港獨」進行民調，最終在不記名的情況，亦只有一成人有分離心態，反映反香港政府不等於反對中央。