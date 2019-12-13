鍾庭耀籲中央勿誤判民情　陳方安生促真誠對話重啟政改

公民實踐培育基金早前委託香港民意研究所，編撰反修例《民間民情報告》，今（13日）召開記者會公布報告，香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀指反修例運動從一個小錯誤開始，逐漸發展成反特首、反警察、反極權的運動，擔心最終或演變成反京反共運動，希望港府及中央政府勿再誤判香港民情。 公民實踐培育基金董事、前政務司司長陳方安生指，人民已透過多次遊行表達訴求，惟傲慢及公然無視清晰民情的政府遲遲未有回應，更未有就持久動盪吸取教訓，把港人切膚之痛弄得一團糟，強調回應並非示弱，促政府早日真誠對話，回應五大訴求，特別是重啟政改。

鍾庭耀：報告非問責 盼中央及港府得客觀陳述

反修例運動至今多月，鍾庭耀指，不論由2月13日政府提出修訂草案，或6月9日大批港人上街反對修訂草案，反修例運動至今已進行超過半年，民情報告沒有能力空間陳述所有事實，並非向政府、警隊、或示威人士問責，亦不能取代證實的獨立調查報告，甚至不能取替其他民間報告，報告結論集中討論深層次矛盾，為香港、中國和世界尋找出路。

鍾庭耀指，中央政府誤判香港民情，盼藉此報告給予當局客觀陳述，不要再誤判形勢，令香港現況演化成更大力量的運動。他推測中央智囊團沒有告知真相，及中央領導無法在威權管治與平等主義間覓出路。他認為運動非純粹港人反對修例或對抗哪方，而是世界自由主義與威權管治的一次角力，將為世界他日參考。

鍾庭耀：港人早已擔憂自由遭侵蝕

鍾庭耀認為，林鄭顯然誤解通過《逃犯條例》的象徵意義，指出市民早於港府討論高鐵「一地兩檢」時，擔憂跨境執法導致港人自由遭侵蝕。是次運動顯然鞏固港人強烈要求港府保障自由的想法，以及鞏固對本港「 核心價值中的核心」的堅持和憂慮。鍾庭耀指出，港人對成立獨立調查委員會的訴求非常高漲，認為能還各方一個公道。

認為落實23條立法 只會令局勢變得更危險

對比2014年雨傘運動與2019年反修例運動，鍾庭耀認為沒有雨傘運動，便無今日的反修例運動，而反修例運動在「無大台」的成效，及運動後的選舉工程大勝，較2014年成功。鍾庭耀續指，雨傘運動後中央做了很多工作，誤以為瓦解「佔中」的主要力量，如行動思想等，但實情是問題完全沒有解決，盼中央能作正確判斷。他擔心運動會進一步成為反京反共運動，港人的訴求亦愈來愈高。

至於港澳辦主任張曉明前日撰文提到《基本法》23條，鍾庭耀擔心一旦落實只會令運動變得危險。

陳方安生：沉默大多數已在區選發聲 促回應五大訴求

示威遊行不斷，陳方安生指，200萬港人透過唯一能表達訴求的遊行發聲，狠批當權者傲慢，公然無視清晰的民情，把港人感受切膚之痛的事弄得一團糟，為取悅北京，令示威者認定只有暴力手段才能逼使政府回應。加上上月的區議會選舉民主派大勝展示沈默大多數已響亮地發聲，對示威者的支持堅定不移。

陳方安生續指，港人單純希望中央落實「一國兩制」，及《基本法》提到的雙普選，維護本港自由的核心價值。她認為，要達至這看似遙不可及的目標，唯一方式是特首開啟真正的對話，回應五大訴求，當中特別是重啟政改一項，回應何時才能達到真普選。

她又認為政府早該成立獨立調查委員會，調查運動成因，政府、示威者及警察行為，若執意成立獨立檢討委員會，職權範圍及人選需開誠布公才能令人信賴。對於特首還在堅持等待監警會報告，陳方安生直指感不解。

《反對修訂逃犯條例民間民情報告》由公民實踐培育基金，於2019年7月委託香港民意研究所和研究所主席兼行政總裁鍾庭耀編撰，研究計劃共分三個階段進行。首階段於7月底訪問1,007名14歲以上操粵語的香港居民，第二階段則於8月舉行兩場焦點小組及一場青年慎思會議，共約120人參與，兩階段的研究結果已分別公布，第三階段則是民情報告。民情報告於10月23日中止數據收集，即特首發表施政報告後一周。