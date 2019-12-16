再有泛民區議員被拒入境內地　古桂耀月內第二人：料當局有黑名單

民主派東區區議員古桂耀今天（16日）在facebook表示，今天原計劃返肇慶「還神」，但早上經深圳灣口岸過關時，被內地當局扣查逾一小時，及後被告知拒絕入境。

東區翠灣選區區議員古桂耀在今屆區議會選舉擊敗以3,569票，擊敗取得2,847票的民建聯劉淑燕，成功連任。

古桂耀今天在facebook發文，指今天原計劃到肇慶「還神」，他稱早上7時15分乘搭直通巴士，約8時20分抵達深圳灣口岸過關，搭乘國內巴士前往肇慶。過關期間，他只能通過手指模驗測，無通過人面驗測，之後有內地入境當局人員上前跟進，帶他房間等候，行李、手機不能跟身。

古桂耀指，在房間坐了約3O分鐘後，一男一女便裝警察帶他到另一房間，女警取得身份証後離開，男警則問他為何回內地，古桂耀表明他此行是回內地還神，又稱男警要求他打開背包和解鎖手提電話。

在房間拘查一小時後，古稱有一名「高級警察」來到，稱帶他回香港，古問警為什麼拒絕他入境，並再稱：「我只是一個人回來還神」，警答道：「不清楚！」古再問警：「（我）是否永久不可以返大陸？」警答：「不清楚！今天就是不可以入境！」不過古稱，整個過程「很禮貌」。

古又說，他沒有告知內地當局自己是區議員，「但他們也可以查到及知我連任」，相信現任及候任區議員都不能入境返大陸，料有黑名單在全國關口。

本月11日，民主派葵青區區議員周偉雄與家人前往廣州，出席親人喪禮，惟在過關時，公安人員稱他對國家安全構成危險，不准入境。