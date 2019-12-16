【立法會】泛民突襲動議盡快落實雙普選　通過促政府訂政改時間表

立法會政制事務委員會今天（16日）召開會議，各黨派在會上向政制及內地事務局表達對落實普選和明年立法會選舉安排的關注。 會議結束前，民主黨立法會議員黃碧雲突提出動議，要求政府盡快訂定具體工作計劃，推動落實《基本法》訂下的雙普選目標，包括要求向中央政府清楚表達香港對落實雙真普選的強烈願望、廣泛諮詢公眾，及訂立落實雙普選時間表及政改路線圖等，最終民主派罕有地「突襲」成功，動議以15票贊成、14票反對獲通過。

經民聯梁美芬批評泛民對暴力「不譴責」、「不割席」。（盧翊銘攝）

梁美芬：若明年選舉前有暴力 定阻選舉如期進行

經民聯立法會議員、基本法委員會委員梁美芬在會上批評泛民對暴力「不譴責」、「不割席」，形容現時的社會氛圍較2005年更差，若暴力持續下去，看不到中央與地方政府有足夠互信落實普選。梁美芬又質問政制及內地事務局局長聶德權，要求政府交代如何確保立法會選舉在沒有暴力威脅下進行，她揚言若下次立會選舉前有發生暴力事件，定會要求押後選舉，又指社會充斥流言和假新聞。

聶德權回應指，任何選舉定會按法例進行，根據法例，若證明有公開暴力，政府可按法例押後選舉；至於明年立會選舉，當局同樣按法例考慮是否如期進行。他又指，假新聞、謠言令香港混亂和困擾，政府已加大力度澄清，他親自影片澄清謠言，但是否需立法禁謠言需要研究，笑言即使立法，也未必能夠在立法會通過。

李慧琼批評目前投票安排如處於「石器時代」。（盧翊銘攝）

立法禁謠言？聶德權稱要研究

民建聯主席李慧琼表示，即使區選投票率高，但選舉在極端政治環境出現很多問題，擔心有關問題若不處理，將延伸至下屆立會選舉。她又批評目前投票安排如處於「石器時代」，要求政府為選舉加快電子化，減少選舉安排帶來的問題。

聶德權稱，政制局將按法例在選舉後三個月後向政府和特首交報告，就各政黨在選舉當日的觀察，又稱政府與相關政黨有溝通，強調若用科技能改善選舉安排，政府樂意推動。

經民聯張華峰批評今次區議會選舉在不公平的環境下進行。聶德權回應指，區選在社會動蕩的情況下進行，客觀上很多參選人受暴力威脅，包括破壞辦事處、被擲汽油彈，政制局會吸收經驗，加強打擊違法行為，並加上溝通和預防工作。

熱血公民鄭松泰指，政府向法院申請禁制令，禁止市民查閱警員的選民登記冊，鄭指查閱登記冊是坊間唯一預防大範圍種票，質疑政府如何能確保明年立會選舉公平進行。聶德權指，由於有法庭案件處理審訊中，不會作出評論，又指在禁制令下，候選人可取得選民資料作選舉用途，做法平衡透明，亦能避免起底。

鄭松泰追問《國歌條例草案》會否在今屆會期內恢復二讀，聶德權指，《國歌條例草案》在上一立法年度完成法案委員會審議，今年將恢複二讀，履行憲制責任。