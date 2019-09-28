美國會委員會促港府落實雙普選　駐港公署：收回干預香港事務黑手

今日（28日）是雨傘運動五週年，美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China，CECC）當地時間27日發表聲明，促請港府改革香港的選舉制度，落實雙普選，加強香港的自治，恢復市民對港府的信任和信心。 對此，外交部駐港公署發言人今日表示，該聲明罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並要求美政客「收回干預香港事務的黑手」。

美國會委員會就雨傘運動五週年發表聲明。(CECC網頁)

據悉，CECC在聲明中指，「正值雨傘運動五週年，回顧過去五年，香港的自治、人權和自由不斷蠶食」，指港府取消立法會選舉候選人及議員資格；監禁民主派人士；推動國歌法，以及提出修訂《逃犯條例》草案。

聲明續稱，隨着香港反修例運動進入第17個星期，會繼續與港人站在一起，敦促港府盡快成立獨立調查委員會，調查警察行為。他們又呼籲美國政府調查有關香港示威者疑被羈押期間遭暴力對待的報告，以及發表聲明，堅決支持香港的人權和民主，以及會盡快推動《香港人權與民主法案》在美國國會通過。

外交部駐港公署發言人表示，上述的聲明罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。（資料圖片）

外交部駐港公署發言人回應稱，當前香港面臨的問題，不是什麼「人權」、「民主」問題。「極少數暴力分子肆意打砸燒，暴力襲擊警察和普通市民，踐踏了道德底線，突破了法治底線，是對民主的褻瀆，是對大多數香港同胞民主權利的侵犯。」

發言人說，美國會一些議員無視特區政府積極同各界開展對話的努力，無視國際關係基本準則，混淆是非、欺世盜名，真實目的就是插手香港事務，給「反中亂港」勢力和激進暴力分子撐腰打氣，蓄意破壞特區止暴制亂、恢復秩序的勢頭，就是企圖搞亂香港、顛覆「一國兩制」。

發言人強調，香港事務純屬中國內政，中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，敦促美國個別政客懸崖勒馬，立即收回干預香港事務的黑手。

（綜合報道）