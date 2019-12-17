【DQ覆核】周庭感謝區諾軒扛Plan B重任　斥法律無法處理政治荒謬

香港眾志周庭去年參選立法會港島區補選，被選舉主任取消參選資格（DQ），周庭及後入稟提出選舉呈請，今年9月獲法院裁定勝訴，在補選中勝出、周庭「Plan B」（替代人選）區諾軒被裁定「非妥為當選」，區諾軒早前上訴至終審法院，不過法院今天（17日）拒批上訴許可，區諾軒即時喪失議席。 周庭今天（17日）表示，對終審法院拒批上訴許可感到十分遺憾，她斥政府作為「政治篩選」的始作俑者，在現行司法程序下卻無需負上責任，又指法庭並不信納區諾軒是其「Plan B」，認為「現時法律制度的限制，無法處理政治荒謬的現況」。

周庭感謝區諾軒為民主運動的付出，又感謝他當日臨危受命扛起補選的重任。（資料圖片 / 張浩維攝）

不應由十多萬選民為政府失誤負責

周庭表示，她於2018年提出選舉呈請，希望法庭釐清DQ、政治篩選的不合理，避免選舉主任在日後的選舉再執行「政治任務」，雖原訟庭指出選舉主任在程序上有做錯，卻確立選舉主任政治篩選的權力。周庭又說，獲判勝訴之時已形容勝利為「慘勝」，因公義並沒有透過選舉呈請得到彰顯，認為「日後政府只要合乎程序，仍可以同一方式取消參選人資格」。

周庭對終審法院拒批上訴許可感到十分遺憾，她斥政府作為「政治篩選」的始作俑者，在現行司法程序下卻無需負上責任，而要民選議員和十多萬選民負責，又指法庭並不信納區諾軒是其「Plan B」，認為「現時法律制度的限制，無法處理政治荒謬的現況」。

周庭感謝區諾軒為民主運動的付出，又感謝他當日臨危受命扛起補選的重任。