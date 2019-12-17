【林鄭述職】強化「刀把子」角色　折射北京撐警強力執法思路

行政長官林鄭月娥17日結束北京述職之行返港，從這場一年一度的領導人接見，不僅透視中央對林鄭的最新態度，還能一瞥北京主管港澳領導班子的新面貎。 在國家主席習近平接見的重頭戲中，中央政法委書記郭聲琨也有亮相，反映郭已成坐鎮大員之一，加上早前已盛傳的公安部部長趙克志，二人被視為主管港澳領導班子內的兩副「刀把子」，某程度上反映了北京對港局勢「應軟會更軟、應硬會更硬」的策略思路。

政法委書記郭聲琨（右）早前接見訪京的鄧炳強。（新華社）

中央港澳工作協調小組是北京主管港澳事務的最高架構，現由副總理韓正擔任組長，至於副組長及組員，一般不作正式官方公布，只能從相關場合觀察。

今次習近平接見上京述職的香港特首林鄭月娥，正是一次窺視北京主管港澳領導班子的場合。據新華社報道，昨日參加了會見的，包括韓正、中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪、郭聲琨、中央書記處書記兼中央統戰部部長尤權。據熟悉北京政情人士指，楊潔篪、尤權都是協調小組副組長，郭聲琨並列其中，料亦是其中一員。而丁薛祥作為中辦主任，是習的「大內總管」，故隨習現身。

外界盛傳，國務委員兼公安部部長趙克志與外交部部長王毅亦是港澳工作協調小組的副組長，換言之，今日的協調小組領層班子，不僅人數歷來最多，層級亦是歷來最高，陣容之猛前所未見。

消息指，趙克志因要南下澳門，為習近平出席並主持澳門新一屆政府特首及問責官員就職禮「掃雷」，而王毅又需赴西班牙馬德里出席第14屆歐亞外長會議，與歐盟新任外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）舉行雙邊會談，故兩人缺席昨日的特首述職接見。

早前習近平會見澳門新特首賀一誠，公安部長趙克志（右）與中央統戰部長尤權（左）、外交部長王毅（中）參加。（新聞聯播）

消息又說，從港澳工作協小組的領導班子陣容，折射出北京對港最新局勢的部署：王毅主對歐美等外交事務，楊潔篪是中央對臺工作領導小組秘書長，「即北京已將香港局勢與外部勢力扣連一起處理」；至於趙克志掌公安、郭聲琨管政法，同被視為「刀把子」角色，反映北京會持續甚至進一步強化依靠香港警方「止暴制亂」的思路。

事實上，郭聲琨已非首次涉及香港事務。早前，郭在北京接見訪京的新「一哥」、警務處長鄧炳強，稱希望香港警方以止暴制亂、恢復秩序作最首要任務，希望香港警方緊緊圍繞這一任務，繼續打擊暴力犯罪活動，保護市民的生命財產；又指中央充分肯定香港警察的工作，全力支持警察嚴正執法。

趙克志亦在北京分別會見鄧炳強，重提國家主席習近平在11月14日就香港局勢發表的講話，指習的講話為香港止暴制亂、恢復秩序指明瞭方向，希望鄧炳強早日實現目標，令香港回復平靜。