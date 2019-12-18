【立法會選舉】梁美芬倡票站裝CCTV監督職員　聶德權：持開放態度

上月區議會選舉民主派大勝，多名建制派人士選後相繼提出，選舉過程出現懷疑不公平的狀況。民建聯立法會議員葛珮帆今日（18日）在會議中，問政制及內地事務局局長聶德權有何方法確保選舉公平公正，以及引入科技投票、點票的進度。 聶德權指，目前已有1宗區選選舉相關呈請，16宗「重複」選票相關投訴。電子技術方面，由於意見仍然紛紜，需要再仔細考慮。 經民聯梁美芬則問到，收到很多投訴指有年輕人以長者身份證假冒對方投票，票站人員未有嚴謹核實，政府會否考慮日後在票站工作人員所在位置加裝閉路電視（CCTV）監督發選票的過程。聶德權指，選管會稍後會就選舉安排提交報告，目前對所有建議持開放態度。

葛珮帆問到選舉公平性問題。（資料圖片）

聶德權：現有一宗區選選舉呈請 16宗「重複」選票相關投訴

葛珮帆提到，有多名選民反映在投票時，被告知選民登記冊內就他們姓名登記的資料已被劃上橫線，只能獲發不會被點算的「重複」選票，以致未能行使投票權；有人響應網上呼籲在投票站外多次重複排隊，以造成長龍阻礙部分人投票。葛珮帆問政府有何應對方法，而電子投票方面進度又如何。

聶德權指，是次選舉選民、投票人數都創新高，而且在社會動盪之下舉行，無人自動當選，競爭激烈，選前亦有人發表無視選舉公平、不負責任言論，不過選舉當日整體公開透明及和平。他指，選管會如收到涉嫌違法的投訴個案會轉交執法部門跟進，現時執法部門正在處理；候選人或選民如認為選舉有欠妥之處，或是舞弊、非法行為，可在明年1月29日的限期前提出選舉呈請，現時暫有一名人士提出選舉呈請。

聶德權又指，如果有人發現自己未投票但被劃線，獲發的「重複」選票不予點算，但可作為日後選舉呈請的理據。截至12月13日，選管會接獲16宗和獲發「重複」選票有關的投訴。他又提醒，冒充他人、刻意重複申領投票，又或是以欺騙手段妨礙他人投票，可能違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，一經定罪最高可罰款50萬元及監禁7年；至於選民投票時，領取選票後亦必須立即進入填劃，不得無故拖延，投票後亦要立即離開票站。

至於在投票點票過程中引入電子技術，聶德權指選舉事務處正研究電子發票措施；電子投票方面政府研究過海外經驗，發現過程中有不同問題如資訊保安、技術故障、成本等，須先妥善處理這些問題，社會亦要詳細討論，早前與立法會政制事務委員會討論後，意見仍很紛紜；電子點票方面，政府目標是明年立法會選舉傳統功能界別中試行。

梁美芬向聶德權建議，在票站加裝CCTV監督工作人員。（立法會直播截圖）

梁美芬：裝CCTV監察工作人員 聶德權指政府持開放態度

梁美芬在跟進問題中提到，收到一些實名投訴，指「嗰啲好後生嘅人揸咗老人家嘅身份證去，一樣投到票」，質問嚴謹性何在，明年立法會選舉如何防止這情況。她又提到，有選民反映票站工作人員不嚴謹處理以上問題，問聶德權會否在票站內加裝CCTV，但隨即補充「投票嗰度梗係唔可以啦，但係工作人員嗰度，有乜嘢我哋可以抽調番個證據出嚟」，她又提到可用指紋、人臉辨識等技術。

聶德權回應，選舉事務處和選管會已收到一定數目的投訴，如發現普遍存在舞弊、關鍵性的欠妥情況，可成為呈請的理據，但他指現時由兩名工作人員共同發出選票的做法，已沿用一段時間，但現時社會氛圍欠缺互信，易引起不同的看法。

梁美芬再次追問加裝CCTV的問題，聶德權指選管會將會向行政長官提交報告，檢討選舉安排，待報告出爐才能有結論，現階段不能明言具體建議哪些可行，哪些不可行。就梁美芬提出的數項建議，他表示會持開放態度。