【政壇諸事町】田北辰倡洪水橋倣墨爾本　提供免費電車區

反修例風波之中，政府認為其中一項深層次矛盾是住屋問題。然而要拓展新發展區，交通配套必不可少，交通系統要承載得起數十萬人之餘，亦要居民負擔得起。 實政圓桌立法會議員田北辰就獻計，洪水橋發展區採用現代化電車，更可以倣效墨爾本提供免費電車區，指定區域內上落的乘客可以免費。

洪水橋發展區將會有17萬新增人口，區內及對外交通負擔將大增。（資料圖片）

洪水橋新人口達17萬 交通問題受關注

田北辰在Facebook表示，洪水橋發展區面積700公頃，預計新增人口多達17萬，所以一定要有一條新鐵路去解決居民出入問題。政府早前提出3個區內環保運輸方案，分別是自動捷運系統、環保巴士系統以及現代化電車。

自動捷運系統即高架鐵路 造價高靈活性低

自動捷運系統即是高架鐵路，田北辰表示啟德至東九龍的啟德高架單軌鐵路仍未見蹤影，雖然行車時間最快，但造價高且靈活性低，因此並不建議

建議用低地台電車 地面專用行車道行駛

他支持現化代電車這構思，建議可以提供在地面行駛的低地台電車，設專用行車道。為了方便市民出入，田北辰建議參考墨爾本的免費電車區，設開放式平台，不設閘機和集票機等設施，乘客不用拍咭就可以上車，減低通勤時間，吸引更多公司到洪水橋發展。

墨爾本電車站與香港的輕鐵一樣，有一部拍咭機，在免費區上落的話不需要拍咭，但乘搭到其他區域的話就要拍咭。

盼吸引公司進駐帶動經濟 從而收回開支

不過免費搭車的話，會否難以營運？田北辰就指由於路程較短，就算收費都只是兩、三元，如果措施可以吸引更多公司入區發展，其他方面的收費隨時可以收回開支。

田北辰表示，發展局副局長廖振新回覆，會考慮上述建議。