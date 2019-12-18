【政壇諸事町】屯門大媽問題嚴重　泛民區議員「輪更」落公園監察

區議會選舉結果埃塵落定，民主派在17個區議會中奪得主導權。民主黨立法會議員鄺俊宇今（18日）聯同團體成員與傳媒會面，談及未來跟進議程。 其中元朗及屯門區議會都在明年1月7日舉行首次大會，天耀候任區議員伍軒宏稱，候任區議員達成共識，首項議程將討論元朗721事件，並已準備40條問題予警方，希望警方能現身會議解釋。 至於屯門方面，備受關注的當然是屯門公園大媽問題。屯門市中心候任區議員黎駿穎表示，未來28名侯任區議員將會兩人一組「輪更」到屯門公園監察大媽情況，期望康文署會加強執法。

向噪音製造者發告票 需在場證人

黎駿穎又指，現時康文署職員可以向發出過度噪音的表演者發告票，但需要有在場人士擔任證人，即在附近受影響但未在表演現場的居民未能作證，他認為長遠應該要修改《遊樂場規例》。

擬擱置17億元天橋 冀有替代方案

元朗東頭候任區議員林廷衞則指，區內侯任區議員傾向擱置17億橋方案，希望有其他替代方案，如覆蓋明渠，改善河畔等。林廷衛亦稱，選區的光害問題嚴重，上任後全力跟進工廈晚間長期開光管招牌的情況。

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元朗區議會副主席料兩年一換

元朗區議會主席預計由民主黨黃偉賢擔任，任期不會改變。至於副主席則會兩年換一次人選，據知現時先由民主黨麥業成擔任，後兩年再由年輕議員擔當。對於會否改善區議會規則，伍軒宏稱元朗區議會計劃廢除增選委員制度，黎駿穎則指，屯門區應會保留增選委員，但計劃廢除授權票。