【逃犯條例】「和你寫」存隱憂需叫停？　或影響在囚示威者

近日有人發起「和你寫」活動，向在囚及被收押人士寄信及聖誕咭，多區區議員響應，亦有集會活動發起人邀請參與者「和你寫」，市民反應熱烈，動輒收到過千張聖誕咭。 不過，人稱「四眼哥哥」的鄭錦滿今日（20日）以釋囚及前線示威者的身份，在網上寫出「和你寫」會帶來的問題，呼籲市民停止，並得到熱血公民立法會議員鄭松泰轉載。

近日各區「和你寫」 市民反應熱烈

近日網上有人發起「和你寫」，不少區議員都在所屬區域「擺檔」，例如將軍澳寶琳站與樂富站外，都曾有區議員設檔位「和你寫」，市民反應熱烈。

此外，近日各區中午的「和你Lunch」活動期間，亦有人發起「和你寫」，市民亦踴躍寫聖誕咭。由於每個活動收集數百至過千張聖誕咭，估計今個聖誕寄給在囚人士的信件數以萬計。

12月16日長沙灣深水埗運動場「和你寫」活動，有家長帶同小孩參與。（資料圖片）

每一封信都要拆開檢查 工作量大增

鄭錦滿在facebook表示，懲教署方面的人士曾經匿名要求幾個平台叫停「和你寫」，但不獲理會。他解釋，一時間有大量信件寄到懲教所，會產生幾個問題。

鄭錦滿指出，懲教署職員要按保安規定，每一封信件都要拆開檢查，如此多信件，必然大增員工的工作量。輕則未能及時在聖誕節前收到信，嚴重的話更會影響其他在囚人士，延誤了他們的收信，「擾亂獄中的地下秩序」。

他進一步解釋，獄中有各種不同人士，如果行為令當中有人不滿，覺得收到大量聖誕咭的在囚者得到特別照顧，輕則會有不禮貌對待，重則會引起集體行動。

鄭錦滿又表示，2019年之前都有活動寄送心意咭、生日咭及書信予在囚人士，而當時的數量是可以處理的。

《香港01》正向懲教署查詢相關事宜。