【和你寫】百人寫聖誕卡寄在囚人士　盼失落時予以支持

截至12月6日，有逾百位因參與反修例運動及2016年旺角騷亂而被捕的人士，因被拒保釋或已被判罪成入獄，要在監獄中度過今個聖誕節。荃灣海濱區候任區議員岑敖暉今日（7日）於海濱花園舉辦「和你寫——召喚寫信師」活動，吸引近百人參加。黃先生認為寫信只是舉手之勞，「想告訴監獄中的手足知，外面的人沒有忘記你們，大家一起努力！」

在囚人士最期待收賀卡 「一字一句都是很大的鼓勵」

「和你寫——召喚寫信師」活動於12月7日下午2至4時於荃灣海濱花園舉行，岑敖暉指舉辦今次活動，是希望可以鼓勵過百位因參與反修例運動及2016年旺角騷亂而要在監獄中度過聖誔節的人士。「我之前曾去探監，發現他們最期待的不是監獄裡的聖誕大餐，而是收到不同的賀卡及信，信中的一字一句對他們而言都是很大的鼓勵。寫信是我們這些在外面的人輕而易舉就可以做到的事，但對監獄裡的朋友則是很實質的支持。」

岑敖暉指在囚人士最期待收到賀卡及信，「信中的一字一句對他們而言都是很大的鼓勵。」

「外面的人沒有忘記你們」

在短短兩小時間，有近百名市民參與，當中有小朋友、年輕人及長者。二十多歲的黃先生在信件的上款寫「手足」，沒有指名皆因「無論哪一個都是手足」。他在信中寫道：「辛苦手足，外面的人沒有忘記你們，手足不是『condom』，外面的手足都正在努力，希望大家都不要放棄，一起走到黎明來到的一天、光復的一天，到時再在煲底相見……」

他指他寫信的目的，是希望鼓勵所有在囚的反修例人士，「他們在裡面不能輕易接觸到網上資訊，他們與外界唯一的接觸就是書信，我明白他們在裡面會有失落的時候，所以希望我寫的信可以支持到他們，令他們感到安慰。」

寫信是微不足道的事

有並非住荃灣的市民專程乘車前來寫信，馬生表示，「因為想為他們做啲嘢，他們為香港付出了許多，我們做的只是微不足道，希望他們意志可以更加堅定，在監獄裡的生活一定很難捱，有很多負能量，有人說風涼說話，他們的情緒很容易受影響，畢竟他們都只是年輕人。」他希望他的信可以激勵到監獄裡的人堅持落去。

岑敖暉表示，參與「和你寫」活動的人數比他想像中多，「不同年齡階層的人都有，我以前也搞過同一類型的街站，當時大家反應冷淡好多，鬧我們的人都多好多，今日同一個活動再做，反應熱烈好多。」

寄梁天琦：是香港人走得太慢

此外又有市民指定寫信給因參與2016年旺角騷亂而被控暴動罪入獄6年的梁天琦。化名「雞髀」的市民指，寫信給梁天琦是懺悔，「2016年時我仲好細個，當時覺得佢係搞事的激進派，但今天見到喺呢個社會，用和平方法已經爭取唔到啲咩。（我明白）天琦都唔想用激進的方法，試問有邊個想扔磚、衝擊？唔會有人想流血，甚至犧牲自己的性命。」

他又認為，「經過今次事件（反修例運動），明白到是香港人走得太慢，當時很多人都笑他，但今天再看網上留言，最多人說：『當年笑你onX，但今日我自己都上了前線。』」他認為寫信只是舉手之勞，「想到他們要在監獄裡度過今個聖誕及新年，就覺得好心酸。」

雞髀在背囊上別一隻pepe，他特意寫信給梁天琦懺悔，「明白他當年魚蛋革命時『以武抗暴』的理念，從今次的事認識到其實是香港人走得太慢。」

小朋友：哥哥姐姐加油！

同時亦有不少小朋友在聖誕卡上畫畫，並寫上反修例口號的字眼，有年僅幾歲的小朋友說聖誕卡是寫給「執催淚彈的哥哥姐姐的」，她想跟他們說：「哥哥姐姐加油！」