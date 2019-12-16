【和你lunch】網民發起長沙灣「和你寫」　寫信送暖至還柙人士

反修例風波持續近半年，示威活動未見止息。過去一個月，網民於各區多次發起「和你Lunch」及「和你Stick」活動，不少上班一族趁午飯時間示威。今日（16日）再有人發起於長沙灣等地區舉行「和你Lunch」，於深水埗運動場旁涼亭「和你寫」，寫信和聖誕卡予示威活動中遭還柙的人士。

今（16日）午約1時，數十人於深水埗運動場旁涼亭參與「和你寫」，集會人士寫信及聖誕卡，寄給示威者和遭拘捕還押人士。直至下午約1時，數名防暴警員長沙灣遊樂場出口戒備，未有向任何人截查。集會人士陸續到逹，即場填寫聖誕卡。

參與行動的陳小姐，一度哽咽指，「還柙嘅手足，唔能夠過聖誕，真係好慘，唔似我哋出面嘅人，咁有自由，想做咩就做咩，想同佢（哋）講，香港人一定唔會忘記佢哋。」陳續稱，「（今年）好多人冇心情慶祝聖誕，礙於必要聚會要出席，點都會參與少少。每次有和平示威，我哋都企出嚟，等佢（政府）唔好再阻嚇我哋……未有勝利，我哋係唔會停。」

亦有市民早已在家構思聖誕卡內容，寫在手機備忘錄，遂參與今日「和你寫」行動，將聖誕卡寄給本地被捕人士。此外，有孩童將自行設計的橙色「連豬」聖誕卡，放入收集箱。

至中午約2時，集會人士先後離開。深水埗區「和你Lunch」及「和你Stick」行動期間，氣氛平靜。

下午約1時，防暴警員在場戒備。（賴雯心攝）

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