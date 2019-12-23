【逃犯條例】劉兆佳：23條本地立法有逼切性　惟未來一兩年難成事

撰文：劉錦華
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全國港澳研究會副會長劉兆佳今日（23日）接受港台節目訪問時表示，國家主席習近平於澳門的講話，反映「一國兩制」依然是對國家、特區有利的政策，因此需要堅持，不會因為香港出現問題而放棄。而習近平亦總結了澳門的經驗，得出其賴以成功的條件，香港日後可以借鏡，是理論性地總結問題，並非批評香港。
對於習近平強調港澳事務「用不着任何外部勢力指手畫腳」的說法，劉兆佳認為反映中央有決心、能力抵抗外部勢力干擾，並警告內部反對勢力，不要試圖勾結外部勢力進行傷害國家主權的事情，否則中央會強硬出手應對，確保香港不被利用。
劉兆佳認為，23條本地立法有逼切性，但他判斷目前特區政府弱勢，對未來一、兩年內立法無信心。
中國港澳研究會副會長劉兆佳判斷，目前特區政府弱勢，對未來1、2年內完成23條本地立法無信心。（資料圖片）
劉兆佳指，部分港人錯誤理解「一國兩制」，指「一國兩制」不是香港優先政策，而是國家優先，「一國兩制」是以中國利益發展需要而定出來。他指如果特區發生的事情損害國家利益，挑戰到國家權力，甚至令國家分裂，即使該制度如何對香港好，都不是成功的制度，重申要中央、香港同時受益才是好制度。
劉兆佳認為，特區政府的管治班子短期內換班子的可能性不會太大，因為目前香港的亂局未結束，香港亦在中美角力下繼續面對動亂威脅，因此班子變動需要」謀定而後動」。而習近平亦對管治班子有要求，例如管治班子有勇氣、擔當地進行維護國家安全等工作，即使班子不變，或少量改動，習近平依然對管治班子有嚴正要求。