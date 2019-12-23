【逃犯條例】劉兆佳：23條本地立法有逼切性　惟未來一兩年難成事

全國港澳研究會副會長劉兆佳今日（23日）接受港台節目訪問時表示，國家主席習近平於澳門的講話，反映「一國兩制」依然是對國家、特區有利的政策，因此需要堅持，不會因為香港出現問題而放棄。而習近平亦總結了澳門的經驗，得出其賴以成功的條件，香港日後可以借鏡，是理論性地總結問題，並非批評香港。

對於習近平強調港澳事務「用不着任何外部勢力指手畫腳」的說法，劉兆佳認為反映中央有決心、能力抵抗外部勢力干擾，並警告內部反對勢力，不要試圖勾結外部勢力進行傷害國家主權的事情，否則中央會強硬出手應對，確保香港不被利用。

劉兆佳認為，23條本地立法有逼切性，但他判斷目前特區政府弱勢，對未來一、兩年內立法無信心。