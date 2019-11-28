【人權法案】劉兆佳：或致中央對港更強硬　更多不畏制裁者任要職

美國總統特朗普當地時間27日簽署《香港人權與民主法案》，意味法案正式生效，引起中央和特區政府強烈反應。外界關注，法案會否在短期內刺激本港的示威活動，及帶來其他政治影響。 全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，無可否認法案會在本港為示威者帶來一定的士氣提振作用，但基於美國不會隨便執行制裁，這些影響會是短期的，所以法案是一種政治表態多於實際措施。 反而，劉兆佳認為法案會更加將香港推至中美博奕的棋盤之中，令中央更加視香港為影響國家安全的戰略要道，從而導致北京對港政策更為強硬。

「美國對港過往較少採實質行動」

劉兆佳指出，即使沒有《香港人權與民主法案》，美國本身亦有其他法律，如《香港政策法》、《全球馬格尼茨基法案（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）》等，可制裁華府認為違反人權的人士，所以法案更大程度上是一種政治表態，在中美磨擦之際打出反華牌，爭取國內支持。即使《香港人權與民主法案》生效，仍要視乎美國是否執行。

回顧過往，劉兆佳指美國經常都對香港事務作批評，但未見有很具體的行動。最明顯的例子，如2013年途經香港、涉嫌洩露美國國家機密的美國中央情報局前僱員斯諾登，當時香港沒有應美國要求將其引渡到美國，讓其潛逃至俄羅斯，美國其後對香港批評得非常厲害，但最終都無實際行動。

劉認為，法案的會否確切執行，主要視乎中美關係未來一段時間會否明顯惡化：「佢（美國）唔係隨隨便便就會將人列入制裁名單，除非中美角力好明顯升溫，美國將香港提升到國家安全層面，視為一個制衡中國嘅重要棋子。」劉兆佳指，美國在實際行動前，亦要顧慮大舉實施制裁，會否招致中國的報復，尤其美國現時在香港仍有許多經濟利益。他以俄羅斯為例，美國會針對制裁的人士，一般都是與俄羅斯總統普京相當密切、直接威脅美國的高級官員，不會隨便行動。

短期提振示威者士氣 但無實際行動影響有限

對於香港本地政局的短期影響，劉兆佳認為，無可否認法案通過短期內會為本地的示威者、暴力抗爭者帶來士氣提振作用，令其覺得有外力的支持。不過，只要一日美國沒有實際制裁行動，這些影響都是極為有限。

至於法案會否令本地政商界日後忌憚美國制裁而不敢太高調支持政府，劉兆佳指出：「會因為驚美國制裁而唔去執行國家安全任務嘅公職人員或政府高官，本身就唔應該坐呢啲位。」所以他認為，法案反而會令更多不忌憚制裁、完全忠於國家的人擔任要職。

劉兆佳亦認為，法案難令中央政府對港態度大幅轉軟。反而，當香港成為中美角力之間的橋頭堡，中央會更加將香港列入國家安全的通盤考慮，從而令北京對港政策更為強硬。