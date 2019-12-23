【逃犯條例】謝鋒：香港被推到最危急境地　黑衣暴徒不代表港青　

反修例風波持續逾半年仍未平息，外交部駐港特派員謝鋒今日（23日）出席活動時表示，修例風波將香港推到回歸以來最危急的境地，對一些青年迷失街頭，違法施暴等行為，感到義憤及痛心，但他相信「黑衣暴徒」只是一小撮，不是香港青年的代表。 他說，國家推送5名香港青年公務員到聯合國任職，形容是國家為香港青年做了一件「好事、實事」，是體現了中央對香港青年的重視，又指絕大多數香港青年具優良品質，強調愛國愛港的優良傳統、追夢打拚的獅子山精神，是香港重整再出發的希望。

外交部駐港特派員謝鋒指出，愛國是人類共同堅守的價值觀，一個不愛自己國家的人，永遠不會得到別人尊重。（資料圖片）

謝鋒今日出席「國家推送特區青年赴聯合國任職」發布會時表示，半年來修例風波將香港推到回歸以來最危急的境地，指青年迷失街頭，違法施暴、瘋狂打砸、肆意縱火、暴力襲警、殘害市民、焚燒國旗、求外國干預，對有關亂象感到義憤痛心，但他相信黑衣暴徒只是一小撮，並非代表香港青年。

他指出，愛國是人類共同堅守的價值觀，一個不愛自己國家的人，永遠不會得到別人尊重，稱無論走到世界哪個角落，「我們都是黃皮膚、黑眼睛的中國人，永遠都是龍的傳人」。他指愛國不是抽象，而是具體、實實在在，愛國就要真心擁護「一國兩制」，堅決反對港獨、外部勢力干預，以做國家主權安全的捍衛者和一國兩制事業的接班人為榮。